Di recente vi abbiamo anticipato che, nelle puntate americane, Bill Spencer di Beautiful farà delle incursioni nella “soap cugina” Febbre d’amore, nell’ambito di una serie di passaggi tra le due soap che caratterizzeranno le prossime settimane (anche un amato personaggio di Febbre sbarcherà dai Forrester).

Ma, crossover a parte, come sarà il 2021 di Bill a Beautiful? A tal proposito vi avevamo lasciati qualche mese fa con la notizia che l’editore e Katie avrebbero avuto una nuova storyline col nuovo anno. Presumibilmente si tratterà dell’ennesima reunion dei due, anche se il nuovo comunicato su Bill non pronuncia la Logan esplicitamente:

Il 2021 vedrà Bill stabilire il suo futuro romantico. Bill ricorrerà all’aiuto di due persone inaspettate per cercare di convincere la donna che ama che è il solo uomo per lei. Ci riuscirà? E chi è la donna che ama?

La fase di serenità di coppia a cui stiamo assistente nelle attuali puntate italiane, infatti, si arresterà bruscamente tra diversi mesi quando Bill e Brooke si baceranno. Venuto fuori il “fattaccio”, l’editore si scuserà (con poca convinzione) con Katie e, respinto, si getterà ai piedi della Logan maggiore dichiarandole amore.

Ci vorranno un paio di rifiuti da parte di Brooke per farlo rimbalzare nuovamente da Katie che, sebbene non l’abbia riaccolto, non è sembrata poi così tanto decisa nel chiudere per sempre con l’ex marito. Il tempo intercorso avrà rimarginato questa nuova ferita?

