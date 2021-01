CAN e HUMA / Daydreamer

L’investigatore privato ingaggiato da Can Divit (Can Yaman) per scoprire eventuali scheletri nell’armadio del rivale Yigit (Utku Ates) comincerà a produrre i primi risultati nelle puntate italiane di Daydreamer – Le Ali del Sogno in onda tra qualche mese. Il professionista scoprirà infatti che l’editore frequenta Huma (Ipek Tenolcay) e tale scoperta accenderà un campanello dall’allarme nell’ex pubblicitario.

Daydreamer – Le Ali del Sogno, news: ecco perché Can assumerà un investigatore

Le anticipazioni indicano che questa nuova storyline partirà quando, un anno dopo la rottura con la sua ex Sanem (Demet Ozdemir), Can vorrà dimostrare di non avere bruciato il manoscritto della ragazza contenente il suo primo romanzo. Forte di questo “piano”, il Divit fingerà quindi di essere entrato in possesso dei filmati della videosorveglianza in grado di dimostrare che è stato Yigit a procedere con la bruciatura, ma quest’ultimo apprenderà grazie a Huma che tali video non esistono e intensificherà il suo corteggiamento alla Aydin, tant’è che le chiederà di sposarlo!

Da un lato Sanem rifiuterà a più riprese la proposta matrimoniale, dall’altro Can non si arrenderà all’idea di smascherare Yigit e, con la complicità del fratello Emre (Birand Tunca), assumerà un detective privato al fine di scoprire se ha qualche segreto scottante. Non passerà quindi tanto tempo prima che l’investigatore consegni al Divit una prova sorprendente!

Daydreamer – Le Ali del Sogno, spoiler: Can scopre che Yigit e Huma si frequentano

Nel corso di una telefonata, l’investigatore comunicherà infatti a Can che Yigit è solito incontrarsi in un bar con una donna di cui non ha ancora le generalità. Dopo qualche giorno, l’uomo però riconoscerà Huma, ragione che lo spingerà a chiamare nuovamente il Divit per dirgli che l’editore e la madre potrebbero essere in combutta.

Decisamente infastidito da tale cosa, il nostro protagonista penserà dunque di agire in autonomia e si recherà dalla stessa Huma per chiederle le dovute spiegazioni circa il suo legame con Yigit. Peccato però che, persino in questa circostanza, la diabolica mammina riuscirà a cavarsela!!!

Daydreamer – Le Ali del Sogno, trame: Huma riesce a farla franca!

Eh sì: vi anticipiamo che, una volta che verrà messa alle strette, Huma sottolineerà a Can di avere aiutato Yigit a riprendersi dal pestaggio che lui stesso gli aveva inferto il giorno in cui, dopo aver presumibilmente bruciato il manoscritto di Sanem, ha lasciato in fretta e furia la Turchia senza dare alcuna spiegazione. Come se non bastasse, la donna preciserà di stare mantenendo una promessa fatta a Polen (Kimya Gokce Aytac), ossia prendersi cura del fratello.

Insomma, attraverso i suoi soliti giri di parole, Huma sembrerà convincere il figlio, che comunque le dirà a chiare lettere di non gradire affatto la sua amicizia con Yigit, l’uomo che ha rovinato la sua relazione con Sanem. Ma per quanto tempo la signora Divit potrà nascondere a tutti la sua complicità con l’editore? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

