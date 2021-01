Daydreamer anticipazioni: CAN “sequestra” SANEM per una gita in barca!

Can e Sanem / Daydreamer

Gita last minute in barca per Can Divit (Can Yaman) e Sanem Aydin (Demet Ozdemir) nelle prossime puntate italiane di Daydreamer, le ali del sogno: a causa di una bugia di Yigit (Utku Ates), i due ex si troveranno infatti a trascorrere tanto tempo insieme. Si tratta di un escamotage che consentirà ai “piccioncini” di chiarire alcuni aspetti rimasti in sospeso della loro relazione…

Daydreamer – Le Ali del Sogno, news: Yigit vuole sposare Sanem ad ogni costo

Se avete letto i nostri post dedicati alle anticipazioni, sapete già che Yigit chiederà a Sanem di sposarlo quando scoprirà grazie a Huma (Ipek Tenolcay) che Can non dispone dei filmati della videosorveglianza registrati un anno prima, in grado di dimostrare che era stato lui ad incendiare il manoscritto della Aydin. Ad ogni modo, la ragazza resterà piuttosto spiazzata dalla richiesta dell’editore, che la spingerà a prendersi del tempo per riflettere meglio sul da farsi.

Comunque sia, il cuore di Sanem continuerà nonostante tutto a battere per Can, tant’è che Yigit si farà sempre più oppressivo nei confronti della ragazza e le chiederà in continuazione se ha finalmente deciso di diventare sua moglie. A queste domande, la nostra protagonista risponderà sempre con un sonoro no, ma ciò genererà diverse reazioni da parte del nuovo “cattivo” della soap.

Daydreamer – Le Ali del Sogno, trame: Yigit dice a Sanem che Can sta per lasciare Istanbul

Eh sì: in una giornata come tante altre, Yigit sentirà un discorso a metà tra Can e il padre Aziz (Ahmet Somers) e capirà erroneamente che il bel pubblicitario sta per lasciare per l’ennesima volta Istanbul a bordo del suo yacht. A quel punto, l’uomo finirà per rivelare la “notizia” a Sanem nel bel mezzo di una discussione.

Preoccupata all’idea di stare per perdere nuovamente l’amore della sua vita, Sanem si precipiterà al porto per chiedere spiegazioni a Can, ma finirà per essere “sequestrata”.

Vi anticipiamo infatti che Can accenderà il motore del mezzo, costringendo Sanem a trascorrere un intero pomeriggio insieme a lui. Dopo qualche ora in cui si faranno dei dispetti a vicenda (che serviranno a ristabilire la confidenza del passato), i nostri protagonisti parleranno della bruciatura del manoscritto, aspetto che porterà Sanem a fare una confessione a Can.

Daydreamer – Le Ali del Sogno, spoiler: Sanem crede all’innocenza di Can

Inaspettatamente, Sanem svelerà a Can di non ritenerlo più responsabile dell’incendio del suo libro e gli dirà di averlo compreso il giorno in cui lui si è introdotto nel capanno in fiamme per recuperare un suo scialle. Un evento funesto provocato anche in questo caso da Yigit, ma che servirà ai due per chiarire un’ulteriore incomprensione sorta tra di loro.

In ogni caso, la giornata in barca si concluderà con un ottima notizia per Sanem, visto che a sua volta Can le farà presente che non ha mai voluto lasciare Istanbul!

La gita per Can era infatti un modo per salutare l’imbarcazione, venduta ad un suo conoscente. Insomma, anche questo nuovo piano di Yigit andrà in malora… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

