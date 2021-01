EMRE / Daydreamer

Nonostante il nuovo lavoro, non tutto andrà per il verso giusto ad Emre Divit (Birand Tunca) nelle prossime puntate italiane di Daydreamer – Le Ali del Sogno. Col trascorrere dei giorni, il fratello minore di Can (Can Yaman) sarà sempre più insoddisfatto e la situazione peggiorerà quando non riuscirà a ritagliarsi un po’ di tempo per stare da solo con la moglie Leyla (Oznur Serceler); ciò genererà un crescendo di emozioni che potrebbero far prendere all’uomo un’altra drastica decisione…

Daydreamer – Le Ali del Sogno, trame: ecco dove verrà assunto Emre!

Se diamo uno sguardo alle anticipazioni si scopre che, in seguito all’ennesimo colloquio di lavoro andato male in una rinomata azienda, Emre si lascerà prendere dall’entusiasmo e, dopo aver venduto la sua automobile, deciderà di farsi assumere da un concessionario, nascondendogli però la sua esperienza pregressa nel mondo della pubblicità.

Tuttavia, il Divit non potrà “mentire” a lungo sul suo passato, ciò perché l’uomo che dovrà insegnargli le tecniche del mestiere conoscerà il suo glorioso passato alla Fikri Harika e metterà il principale al corrente di tutto quanto.

Da un lato il nuovo datore di lavoro cercherà fin da subito di sbolognare Emre, sottolineando che probabilmente quell’impiego da “semplice rivenditore di automobili” non lo renderà mai felice, dall’altro il Divit sembrerà più che mai deciso a cambiare completamente impiego e convincerà il capo a dargli un’ulteriore possibilità. Comunque sia, la calma apparente sarà presto destinata a cessare…

Daydreamer – Le Ali del Sogno, spoiler: Emre comincia ad avere problemi a lavoro

Attenzione quindi alle successive mosse del proprietario della concessionaria: oltre a mostrarsi infastidito per un’improvvisa visita di Leyla, il rivenditore inizierà a rimproverare Emre quando risponderà ad alcune telefonate private e, a differenza di quanto farà con gli altri dipendenti, sottolineerà che non sta vendendo abbastanza.

Il caso più assurdo si verificherà di fronte ad Aziz (Ahmet Somers) e Mihriban (Sevinc Erbulak), che fingeranno di essere dei compratori pur di vedere dove sta lavorando il conoscente. Un particolare che farà indispettire di più il capo, dato che i due alla fine non acquisteranno nessuna automobile.

Insomma, per Emre si apriranno delle giornate alquanto difficili, dove tra l’altro lui non potrà contare nemmeno sull’appoggio di Leyla, troppo presa dagli impegni legati al suo lavoro (decisamente più soddisfacente!).

Daydreamer – Le Ali del Sogno, news: Can ed Aziz vogliono trovare un nuovo lavoro ad Emre ma…

Tutto questo cosa innescherà?

Ovviamente Can e Aziz si renderanno conto del malessere generale nutrito da Emre e, in più di una circostanza, si offriranno di aiutarlo a trovare un altro impiego, precisando di avere abbastanza conoscenze per affidargli una mansione più consona agli studi che ha fatto.

Il giovane Divit si farà prendere dall’orgoglio e, dato il progetto di formare una famiglia con la sua bella Leyla, rifiuterà in diverse occasioni l’offerta del padre e del fratello. Ma fino a quando riuscirà a resistere? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

