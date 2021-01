RAMON e ADOLFO / Il segreto

Nelle ultimissime puntate de Il Segreto, in onda su Canale 5 tra qualche settimana, non mancherà nemmeno un acceso scontro fisico tra i “cognati” Adolfo de los Visos (Adrian Pedraja) e Ramon Solozabal (Pablo Gomez Pando). Il motivo del contendere sarà ovviamente Marta (Laura Minguell), in attesa di un figlio proprio dal Marchesino, ragione che farà perdere la testa al marito fino ad arrivare a fatali conseguenze. Vediamo quindi insieme tutto quello che accadrà.

Il Segreto, news: Ramon scopre che Marta è incinta di Adolfo

Se diamo uno sguardo alle anticipazioni, tutto avrà il via nel momento in cui Ramon si troverà ad ascoltare per caso una conversazione tra Marta e Adolfo, durante la quale l’uomo chiederà apertamente alla ragazza se il bambino che porta in grembo possa essere suo.

Di primo acchito, appena si renderà conto della presenza del consorte, la figlia maggiore di Ignacio (Manuel Regueiro) cercherà di negare, ma non riuscirà ad andare fino in fondo nel suo proposito, cosa che spingerà il De Los Visos a continuare a pensare di essere in attesa di un erede sia da Marta e sia dalla legittima moglie Rosa (Sara Sanz).

A quel punto, Ramon intuirà di essere stato sposato da Marta soltanto per coprire la sua relazione “immorale” con Adolfo e sarà disgustato al pensare che la moglie avrebbe voluto appioppargli un bimbo non suo. Oltre a sparire per diverse ore dalla villa, il Solozabal comincerà quindi ad essere scortese con tutti quanti e, come se non bastasse, avrà un atteggiamento decisamente pericoloso nei riguardi di Marta, cosa che farà pensare a Rosa che il “cognato” stia picchiando la sorella!

Il Segreto, trama: Rosa “spiffera” ad Adolfo che Ramon sta picchiando Marta

Tutto questo a che cosa porterà? A complicare la situazione penserà involontariamente Rosa che, durante un dialogo, lascerà intendere ad Adolfo che il matrimonio tra Ramon e Marta è contraddistinto da diversi litigi. La goccia che farà traboccare il vaso sarà però l’ipotesi (a detta della secondogenita di Ignacio) che il Solozabal stia picchiando la moglie.

In preda alla collera più totale, Adolfo berrà quindi più del dovuto e, appena Ramon metterà piede in casa, si preparerà ad affrontarlo. Inizialmente, il Solozabal dirà al De Los Visos che non deve intromettersi nel suo rapporto coniugale con Marta, ma perderà a sua volta la pazienza quando l’interlocutore gli sferrerà un pugno in pieno volto, sottolineando che è giunta l’ora di comportarsi da uomo.

Il Segreto, spoiler: Ramon vs Adolfo, arriva lo scontro fisico!

I due uomini cominceranno così a picchiarsi e, dopo aver constatato la debolezza del suo avversario, Ramon preciserà ad Adolfo che si difende addirittura peggio di Marta, confermando di fatto di averla picchiata in diverse occasioni.

Ad ogni modo, la rissa verrà frenata dall’immediato arrivo della governante Manuela (Almudena Cid), che rimprovererà i signorini per essersi comportati come dei ragazzini. Alla scena, assisteranno ovviamente anche Rosa e Marta, la quale verrà rimproverata dal Solozabal per non aver preso le sue difese nemmeno in tale accadimento.

Insomma, la faccenda si farà sempre più seria e Adolfo e Ramon dovranno presto rendere conto a Ignacio e Begoña (Blanca Oteyza) del loro comportamento… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

