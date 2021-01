L'amica geniale 3 / Foto Instagram

Buone notizie per gli appassionati de L’amica geniale, la serie campione di ascolti tratta dalla tetralogia di successo di Elena Ferrante. Proprio in questi giorni, a Napoli, proseguono a ritmo serrato le riprese della terza attesissima stagione. Per l’occasione, la città ha fatto un salto indietro nel tempo per tornare negli anni Settanta, periodo nel quale si svolgono le vicende di Storia di chi fugge e di chi resta, il nuovo capitolo della fortunata saga con protagonista la longeva amicizia di Raffaella Cerullo e Elena Greco, meglio conosciute come Lila e Lenù.

Dai primi scatti “rubati” dal set, è possibile vedere Margherita Mazzucco, l’interprete della bionda e ambiziosa Lenù, in piazza Dante davanti alla storica libreria di Tullio Pironti (che per l’occasione è stata riportata all’aspetto che aveva negli anni Settanta) mentre legge una recensione del suo romanzo d’esordio sul Corriere della Sera.

La giovane e talentuosa attrice sarà presente insieme alla collega Gaia Girace (Lila) soltanto nei primi tre episodi della nuova stagione e, in seguito – come ormai noto – due nuove attrici più adulte (i cui nomi rimangono ancora sotto la massima riservatezza) prenderanno il loro posto per seguire la crescita delle due amiche del rione Luttazzi nella storia.

Ma cosa accadrà alle due protagoniste nella terza stagione? Lila, dopo la separazione dal violento e geloso marito Stefano Carracci, inizia un nuovo capitolo della sua vita accanto a Enzo Scanno. La ragazza lavora come operaia nella fabbrica di Bruno, facendo turni davvero massacranti. Diventa così sindacalista per battersi in prima persona per i propri diritti e per quelli degli altri lavoratori.

Invece Elena, ormai diventata una scrittrice affermata, sposa Pietro Airota, figlio del suo docente, e diventa madre di Adele ed Elsa; purtroppo il matrimonio ben presto si trasforma in una gabbia di frustrazione per lei e le cose si complicheranno ancora di più quando dal passato farà ritorno Nino Sarratore, il suo primo (e unico?) amore, incitandola a lasciare il marito e a fuggire con lui.

Il terzo capitolo della serie evento prodotta da Rai Fiction con l’americana Hbo, inserita dal New York Times tra le migliori dieci serie tv internazionali del 2020, non sarà diretta dal suo storico regista Saverio Costanzo (che potrebbe però tornare nella quarta e ultima stagione) ma dalla coppia Daniele Luchetti ed Emanuele Crialese. La messa in onda dei nuovi episodi è prevista per il prossimo autunno.

