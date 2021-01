Giuseppe Zeno è Domenico Gambardella in MINA SETTEMBRE (immagine da Instagram)

Mina Settembre è senza dubbio la serie evento di queste prima settimane del 2021. Autentica gallina dalle uova d’oro del palinsesto di Rai 1, la fiction che vede come protagonista Serena Rossi è tra le sorprese positive della stagione invernale, in grado di tenere incollati davanti ai teleschermi più di sei milioni di telespettatori, numeri da capogiro anche per la rete ammiraglia di Viale Mazzini.

Un cast corale formato da giovani attori in erba e vecchie conoscenze del piccolo schermo che danno vita a un prodotto accattivante e di qualità. Sulle colonne del settimanale TV – Sorrisi e Canzoni l’attore Giuseppe Zeno, che nella serie interpreta il ginecologo Domenico Gambardella, ha descritto in poche e semplici parole i tratti caratteristici del suo personaggio:

È brillante e positivo, fa leva su una sorta d’ingenuo romanticismo, è sempre pronto a mettersi a disposizione del prossimo.

Se nella fiction presta il volto a un ginecologo scapolo e latin lover, nella vita reale Zeno è padre di due bimbe avute con l’attrice Margareth Madè:

Diciamo che con i ginecologi ci ha avuto a che fare più mia moglie. Però io, di conseguenza, ho certamente ampliato il mio vocabolario in materia.

La fortunata serie nasce da un’idea originale dello scrittore napoletano Maurizio de Giovanni, già sceneggiatore di altri due fiction di successo come “I Bastardi di Pizzofalcone” e “Il commissario Ricciardi”, che proprio in questi giorni ha debuttato in prima serata su Rai 1.

Zeno sulle righe del rotocalco ha raccontato un curioso aneddoto riguardante il suo primo approccio con un libro dello scrittore, avvenuto poco meno di un anno fa:

Un anno prima che si sapesse di questa serie, De Giovanni mi fece avere il romanzo “Dodici rose a Settembre”. […] Allora lo ringraziai, poi l’ho considerato un segno premonitore.

Artista poliedrico e talentuoso, in “Mina Settembre” Giuseppe Zeno interpreta magistralmente Domenico Gambardella, risultando tra i personaggi più simpatici e apprezzati dell’intera fiction. Di “Mimmo” non si può non menzionare il suo più caratteristico tratto, espresso in questo modo dall’attore:

Prova continuamente a invitare Mina a prendere un caffè. […] Ma per quanto ci abbia provato, finora non li abbiamo visti prendere un caffè…

