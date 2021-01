Christoph e Ariane, Tempesta d'amore © ARD/Christof Arnold

Lo ha ingannato, derubato, cacciato dalla sua stessa casa e persino accusato di un omicidio che non ha commesso. A Tempesta d’amore la vendetta di Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) nei confronti di Christoph Saalfeld (Dieter Bach), però, non è ancora finita!

Nelle prossime puntate italiane la perfida dark lady assesterà infatti un nuovo colpo all’uomo da lei tanto odiato, riuscendo a colpirlo nel punto più dolente: l’orgoglio. Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Ariane accusa Christoph di omicidio

Da pochi giorni abbiamo scoperto come l’odio di Ariane nei confronti di Christoph abbia radici profonde: anni addietro, Saalfeld fece distruggere la piccola pensione di proprietà della madre della Kalenberg, portando la donna alla disperazione e, indirettamente, alla morte.

Non c’è dunque da stupirsi se la dark lady non si è accontentata di togliere all’uomo il suo patrimonio, ma è decisa a distruggergli completamente la vita. È stato così che la donna ha iniziato a tessere una tela mirata a far ricadere su Christoph la colpa della morte di Friedrich Stahl (Dietrich Adam), scomparso anni prima in seguito ad un incidente automobilistico.

Il figlio del defunto – Leonard (Christian Feist) – ha inizialmente mostrato scetticismo verso le teorie di Ariane, salvo poi ricredersi. Eh sì, perché la Kalenberg non solo gli ha mostrato una foto falsificata che sembra provare la colpevolezza di Christoph, ma è anche riuscita a far credere che Saalfeld volesse eliminare Leonard stesso! E non è finita qui…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Christoph lavora come tecnico al Fürstenhof

Dopo aver lavorato come cameriere nella pasticceria di Linda (Julia Grimpe) per potersi guadagnare da vivere, l’ex albergatore deciderà di tentare una nuova avventura professionale per guadagnarsi da vivere: diventare il nuovo addetto alle riparazioni del Fürstenhof!

Inutile dire che Ariane non crederà ai propri occhi quando Saalfeld presenterà domanda per la posizione di tecnico e, pur sapendo che assumendolo gli darebbe libero accesso all’hotel, non resisterà alla tentazione di poterlo umiliare ogni giorno.

Christoph otterrà dunque il lavoro e dovrà fin dall’inizio affrontare le angherie della sua ex. Determinato a umiliarlo pubblicamente, la Kalenberg gli affiderà infatti incarichi denigranti: dal dover pulire l’insegna del Fürstenhof (un gesto decisamente simbolico)… a riparare i bagni!

L’ex albergatore, però, non si lascerà piegare e sopporterà tutto stoicamente, aspettando il giorno in cui si prenderà la propria rivincita. Quel giorno arriverà?

