Ariane minaccia Christoph con una pistola, Tempesta d'amore © ARD (Screenshot)

Che Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) sia senza scrupoli lo abbiamo capito da un pezzo. Da poco, però, abbiamo scoperto che la donna ha un omicidio sulla coscienza e a questo punto la domanda è: sarà pronta a uccidere di nuovo? Sarà quello che si chiederà Christoph Saalfeld (Dieter Bach), quando – nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore – si troverà in una situazione decisamente pericolosa. Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia!

Tempesta d’amore, puntate italiane: Christoph indaga su Karl

Sono ormai mesi ormai che Ariane trama indisturbata nell’ombra, senza mostrare il minimo scrupolo né timore. Quando Karl (Stephan Schäfer) è arrivato a sorpresa al Fürstenhof, però, le cose sono improvvisamente cambiate.

Nonostante i buoni rapporti con l’ex marito, infatti, la dark lady è profondamente turbata dalla sua presenza, tanto da non riuscire a nascondere il proprio malessere nemmeno di fronte ai Saalfeld. Il motivo? Karl sa tutto di lei e, se volesse, potrebbe portarla alla rovina in un attimo!

Grazie al nuovo arrivato abbiamo infatti scoperto che Ariane – oltre ad aver commissionato i sabotaggi ai danni degli hotel di Christoph – è anche un’assassina: esasperata da lunghi anni passati al capezzale della madre disabile, finì infatti per uccidere quest’ultima!

Da tempo in attesa del momento in cui la Kalenberg avrebbe abbassato la guardia, Christoph ha subito intuito che Karl potrebbe rappresentare la sua unica arma contro la nemica giurata, decidendo dunque di indagare. E le indagini non faranno che confermare i suoi sospetti…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Christoph cerca di mettere Karl contro Ariane

Dopo aver scoperto un visto della Tailandia sul passaporto di Karl, Saalfeld non avrà più dubbi: è l’uomo il complice segreto di Ariane! A quel punto l’ex albergatore capirà che, se riuscisse a portare il nuovo arrivato dalla propria parte, avrebbe finalmente la possibilità di smascherare la sua acerrima nemica. Peccato che sarà più facile a dirsi che a farsi…

Pieno di speranza, Christoph avvicinerà dunque Karl e cercherà di insinuare in lui il dubbio che Ariane possa sbarazzarsi di lui in qualunque momento: dopotutto la dark lady ha un cuore di ghiaccio e pensa solo ai propri interessi! Il piano di Saalfeld, però, non andrà come previsto…

La Kalenberg verrà infatti a sapere dell’iniziativa del suo acerrimo nemico e deciderà di vendicarsi, mostrando all’uomo di cosa è davvero capace. Ariane tenderà dunque un vero e proprio agguato a Christoph in una stanza del Fürstenhof e, dopo averlo provocato, gli punterà contro una pistola!

Terrorizzato, Saalfeld proverà a calmare la donna ricordandole che un omicidio le rovinerebbe la vita. Lei, però, dimostrerà di aver già pensato a tutto: dopo aver ucciso l’ex albergatore, dichiarerà di aver agito per legittima difesa!

Ariane premerà dunque il grilletto, mettendo fine alla vita di Christoph? Possiamo anticiparvi che ci sarà una sorpresa…

