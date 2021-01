Christoph e Karl, Tempesta d'amore © ARD/Christof Arnold

Fino ad ora Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) non ha sbagliato un colpo. L’arrivo al Fürstenhof di Karl (Stephan Schäfer), però, cambierà tutto! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, infatti, Christoph Saalfeld (Dieter Bach) intuirà che l’ex marito della dark lady potrebbe rappresentare l’unico punto debole della donna e agirà di conseguenza… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia!

Tempesta d’amore, puntate italiane: Karl ricatta Ariane

Gelida, spietata e calcolatrice, Ariane non sembrava lasciarsi turbare da nulla… almeno fino a che non è comparso il suo ex marito! L’improvviso arrivo al Fürstenhof di Karl ha infatti turbato non poco la dark lady, che per la prima volta dal suo ingresso in scena si è trovata ad affrontare una situazione di cui non ha il pieno controllo.

Come sappiamo, l’uomo è stato il più prezioso alleato della Kalenberg nella guerra condotta da quest’ultima contro Christoph: mentre la donna seduceva Saalfeld e gli carpiva importanti informazioni, lui agiva nell’ombra in Tailandia, colpendo gli hotel dell’albergatore. Kalenberg, però, ha fatto di peggio…

Quando era ancora sposato con Ariane, Karl coprì infatti l’omicidio della suocera. Omicidio di cui è responsabile la stessa Ariane! Un crimine che l’uomo non ha mai dimenticato e che gli fornisce un’arma micidiale per ricattare l’ex moglie.

E a questo punto per quest’ultima si metterà davvero male…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Christoph indaga su Karl

Messa con le spalle al muro dal ricatto dell’ex marito, Ariane proverà a mantenere i nervi saldi, ma non riuscirà comunque a nascondere il proprio nervosismo ai Saalfeld e, in particolare, a Christoph. Quest’ultimo intuirà infatti che Karl potrebbe essere il tallone d’Achille della sua nemica giurata e, ovviamente, non sarà disposto a lasciarsi sfuggire l’occasione!

Convinto che il nuovo arrivato possa fornirgli informazioni utili sulla dark lady, Saalfeld inizierà ad indagare sul suo conto, arrivando a introdursi di nascosto nella sua camera. Audacia che verrà ricompensata!

Analizzando il passaporto di Karl, infatti, Christoph scoprirà un visto turistico della Tailandia e, poco dopo, avrà conferma che l’uomo era ospite in uno dei suoi hotel proprio quando la struttura fu colpita da un boicottaggio. E a quel punto Saalfeld non avrà più dubbi: Kalenberg è stato complice di Ariane!

Christoph riuscirà a sfruttare questa scoperta per incastrare la Kalenberg e l’ex marito? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

