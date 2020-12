Christoph scopre che Ariane lo ha derubato, Tempesta d'amore © ARD/Christof Arnold

Credeva di aver trovato la donna della sua vita e invece si è ritrovato in casa un mostro. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Christoph Saalfeld (Dieter Bach) si renderà infatti conto di essersi lasciato ingannare da Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) al punto da perdere ogni cosa. E per lui sarà una doccia ghiacciata… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Ariane spezza il fidanzamento con Christoph

Il loro incontro sembrava il classico colpo di fulmine a cui Tempesta d’amore ci ha abituato nel corso di questi anni. Le cose, però, non stanno esattamente così… anzi! Se Christoph si è subito innamorato di Ariane, quest’ultima non solo non ricambia i suoi sentimenti, ma prova nei suoi confronti un odio profondo…

Approfittandosi del proprio ascendente sull’albergatore, la donna ha così iniziato a strappare al “fidanzato” informazioni scottanti, riuscendo così a tessere intorno a lui una rete in cui lui è caduto in pieno. Ed il risultato è stato superiore ad ogni aspettativa: Saalfeld ha perso tutto il suo patrimonio, catena “Top Comfort” e Fürstenhof inclusi!

Non contenta, la perfida dark lady ha lasciato credere a Christoph di volerlo sposare, per poi colpirlo dritto al cuore proprio nel giorno della loro festa di fidanzamento. Quando l’uomo le si inginocchierà di fronte con l’anello in mano, infatti, Ariane lo umilierà davanti a tutti dichiarando di non avere nessuna intenzione di diventare sua moglie!

E a quel punto Saalfeld toccherà il fondo…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Christoph scopre che Ariane gli ha rubato i soldi

Disperato, Christoph cercherà di chiedere spiegazioni alla sua “amata”, ma lei di tutta risposta fuggirà via, recitando la parte della vittima impaurita. Una commedia che risulterà convincente al punto che Robert (Lorenzo Patané) si schiererà dalla parte della donna, convinto che quest’ultima sia l’ennesima preda del suo odiato rivale.

Quando finalmente Saalfeld riuscirà a parlare a quattrocchi con la sua (ormai ex) fidanzata, però, non potrà credere ai propri occhi. Il volto solitamente dolce della “sua” Ariane si trasformerà infatti in una maschera di odio mentre lei gli rivelerà di volere la sua rovina.

Ferito e furioso allo stesso tempo, Christoph prima minaccerà la donna di farla rovinare dai suoi avvocati, ma poi – di fronte alla sfida lanciata da quest’ultima – avrà un terribile sospetto e si precipiterà nel bosco per verificare che i suoi soldi siano ancora lì dove il suo fidato Schulz li aveva nascosti. E qui arriverà il colpo finale…

Una volta giunto al nascondiglio, infatti, Saalfeld scoprirà che il lucchetto è stato rotto e tutto il denaro rubato. Di fronte all’evidenza, l’uomo capirà finalmente la terribile verità: Ariane lo ha sempre ingannato solo per prendergli tutto ciò che possedeva! E a quel punto la guerra avrà inizio…

