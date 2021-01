Bela sviene di fronte a Lucy, Tempesta d'amore © ARD/Christof Arnold

La loro doveva essere una bella storia d’amore… e invece rischierà di finire in tragedia! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Lucy Ehrlinger (Jennifer Siemann) deciderà infatti di mettere fine alla sua relazione con Bela Moser (Franz-Xaver Zeller), una decisione che sarà seguita da un evento drammatico… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Bela chiede a Lucy di sposarlo

Sul fatto che Bela ami la sua Lucy alla follia non ci sono dubbi. La vera domanda è: vale la stessa cosa per lei? Benché i sentimenti della ragazza per Moser siano sinceri, come sappiamo il cuore della ragazza appartiene in realtà a Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel). E a lungo andare, negare l’evidenza sarà sempre più difficile…

Dopo aver scoperto che anche Paul la ama, Lucy è comprensibilmente andata in crisi: da una parte sogna da mesi di poter vivere il proprio amore per il cognato, dall’altra ci sono i sensi di colpa nei confronti sia di Bela che della sorella Romy (Désirée vo Delft).

Determinata a fare la cosa giusta, la Ehrlinger ha così deciso di respingere Lindbergh e concentrarsi sulla sua relazione con Moser. A sua insaputa, però, quest’ultimo è al corrente del suo amore segreto per il cognato, tanto da prendere una decisione inaspettata.

Determinato a impedire che la sua amata lo lasci per correre tra le braccia di Paul, Bela chiederà a sorpresa a Lucy di sposarlo! Lei accetterà? Purtroppo per Moser, la risposta è “no”…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Lucy decide di lasciare Bela

Quando Lucy si troverà di fronte il fidanzato in ginocchio con un anello in mano, capirà immediatamente di non volere né potere accettare quanto sta accadendo, tanto da bloccare il povero Bela a metà della fatidica domanda con un secco “no”.

Inutile dire che l’inaspettata reazione della Ehrlinger non resterà senza conseguenze: se Moser ne uscirà devastato, la ragazza si sentirà responsabile per la sofferenza da lei causata. Quando proverà a chiarirsi con il boyfriend, però, vedrà finalmente chiaramente la realtà: il suo cuore non ha mai avuto spazio per Bela, perché è sempre appartenuto a Paul!

Capendo di non poter più reprimere i propri sentimenti né continuare a ingannare il compagno, Lucy deciderà dunque di troncare la sua relazione con Bela e dichiararsi a Paul. Prima che possa farlo, però, accadrà qualcosa di tanto inaspettato quanto tragico…

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Bela ha un malore

Quando la ragazza starà per comunicare la propria decisione a Bela, quest’ultimo avrà un collasso e rovinerà a terra privo di sensi! Disperata, Lucy allerterà i soccorsi e il povero Moser verrà trasportato d’urgenza in ospedale, dove i medici scopriranno la causa del suo malore: abuso di pillole dimagranti!

