Bela chiede a Lucy di sposarlo,Tempesta d'amore © ARD/Christof Arnold

C’è chi si sposa per amore, chi per interesse… e chi per entrambe le cose! Appartiene all’ultimo caso Bela Moser (Franz-Xaver Zeller), che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore deciderà di fare il grande passo con Lucy Ehrlinger (Jennifer Siemann), non solo spinto dai suoi (reali) sentimenti per lei ma soprattutto dalla paura di perderla… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Bela ricatta Paul

Che tra Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel) e Lucy Ehrlinger non fosse mai davvero finita lo avevano capito in molti, a parte le persone più direttamente coinvolte. Se la ragazza è rimasta sconvolta nel rendersi conto di non essere riuscita a dimenticare l’ex cognato (e ancora di più nello scoprire che lui ricambia i suoi sentimenti), lo shock maggiore è stato per Bela…

Benché dentro di sé sapesse che la fidanzata provava qualcosa per il suo coinquilino, il giovane Moser ha infatti mentito a se stesso, convincendosi che la sua bella amasse solo lui. La notizia che Paul ricambia la Ehrlinger, però, lo ha fatto precipitare in un incubo senza precedenti.

Terrorizzato all’idea di perdere la donna dei suoi sogni, Bela ha dunque affrontato Paul, intimandogli non solo di stare lontano da Lucy, ma anche di non farle mai leggere la lettera d’amore che aveva scritto per lei, pena la fine della loro bella amicizia. E non si fermerà qui…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Bela chiede a Lucy di sposarlo

Ben sapendo che i sentimenti non si possono reprimere all’infinito e che è solo questione di tempo prima che Lucy lo lasci per gettarsi tra le braccia di Paul, Bela deciderà di giocare d’anticipo. Come? Legandola a sé con uno dei vincoli più indissolubili: il matrimonio!

Nonostante i tentativi di André (Joachim Lätsch) di dissuaderlo dallo sposarsi solo per forzare una persona a stare con lui, Moser deciderà dunque a chiedere la mano della fidanzata, preparando per lei una sorpresa romantica in una baita nel bosco.

Ignara delle intenzioni del suo amato, Lucy si recherà al misterioso appuntamento indossando un meraviglioso abito rosso, che lascerà letteralmente senza fiato Paul. E la stessa reazione avrà anche Bela quando la sua bella arriverà finalmente alla baita.

La Ehrlinger rimarrà ovviamente a bocca aperta nel vedere le meravigliose decorazioni preparate dal fidanzato, ma il suo entusiasmo svanirà all’istante quando Bela si inginocchierà davanti a lei con un anello in mano…

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Lucy rifiuta di sposare Bela

Rendendosi conto di non poter sposare un uomo, amandone in realtà un altro, Lucy non lascerà a Bela nemmeno il tempo di formulare la domanda, dicendogli un “no” secco. Una reazione così dura ed inaspettata da spezzare il cuore al giovane Moser.

Tra quest’ultimo e la Ehrlinger sarà dunque finita? E, soprattutto, lei si metterà finalmente con Paul? Per ora possiamo anticiparvi che questo triangolo è destinato a riservarci ancora molte sorprese prima di giungere a conclusione…

Tempesta d’amore: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Tempesta d’amore, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni!

Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni tedesche ed italiane di Tempesta d’amore SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.