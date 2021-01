Urs ricatta Vanessa, Tempesta d'amore © ARD/Christof Arnold

Ha un carattere esuberante e allegro, ma si porta dentro un peso terribile. In passato Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspár) si fece infatti convincere da Urs Bauer (Sebastian Feicht) a rendersi complice di una truffa. Un errore che le costerà carissimo! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, infatti, l’uomo tornerà al Fürstenhof e la costringerà a trasformarsi in una criminale… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Urs ricatta Vanessa

L’arrivo di Vanessa al Fürstenhof è stato a dir poco trionfale. Nell’arco di pochi giorni, la bella nipote di Alfons (Sepp Schauer) non ha infatti solo ottenuto il posto di direttrice dell’area fitness del Fürstenhof, ma anche il titolo di campionessa di scherma dell’Alta Baviera. Sulla sua vita, però, incombe un’ombra…

Prima di approdare all’hotel a cinque stelle, la giovane Sonnbichler è stata infatti coinvolta in una truffa dal suo allora allenatore di scherma: Urs Bauer. Nella speranza di chiudere quel capitolo, la ragazza ha poi chiuso i rapporti con l’uomo, che però non ha nessuna intenzione di lasciarla in pace…

Poco tempo fa Urs è infatti comparso improvvisamente al Fürstenhof con l’obiettivo di ricattare la sua ex allieva: forte di una registrazione audio che prova la complicità di Vanessa nella loro truffa, l’uomo ha preteso che lei gli consegnasse gli indirizzi delle dimore dei più facoltosi clienti del Fürstenhof con l’idea poi di derubare le loro dimore.

Col le spalle al muro, la Sonnbichler ha cercato di liberarsi di Bauer con uno stratagemma. Il suo piano, però, non ha funzionato…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Urs costringe Vanessa a rubare

Tra pochissimo, infatti, Urs ricomparirà improvvisamente al Fürstenhof… e non sarà di buon umore! L’unico indirizzo fornitogli dall’ex allieva non ha infatti portato a nulla e Bauer non intende farsi prendere in giro una seconda volta.

L’uomo metterà dunque Vanessa di fronte ad un nuovo crudele ricatto: se non vuole vedere la sua carriera distrutta per truffa, dovrà rubare dalla cassaforte del Fürstenhof una preziosissima collana di proprietà di un’ospite dell’hotel.

L’impresa è difficile, ma non per chi lavora alla reception ed è a stretto contatto con la dirigenza…

Tempesta d’amore: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

E così, benché l’idea di tradire la fiducia dei suoi datori di lavoro – e Robert (Lorenzo Patané) in particolare – la ripugni, la Sonnbichler non avrà dunque altra scelta se non piegarsi alle richieste di Urs. A quel punto sorgerà però un nuovo problema: l’uomo non intende rispettare la sua parte dell’accordo! E ora?

Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Tempesta d’amore, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni!

Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni tedesche ed italiane di Tempesta d’amore SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.