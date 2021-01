Chiara (Alessandra Masi) / Un posto al sole (foto di Cosimo Sinforini)

Il cast di Un posto al sole sta subendo in queste settimane degli scossoni notevoli, con diversi personaggi che almeno per il momento stanno lasciando la soap: tra loro anche Marina (Nina Soldano) e Fabrizio (Giorgio Borghetti), che questa settimana vedremo partire da Napoli. Non si sa ancora quando rivedremo la Giordano, ma è difficile pensare che un personaggio di tale calibro possa avere un’uscita definitiva…

Con l’arrivederci di Marina, comunque, Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) passerà nel giro di pochissimi giorni ad una trama completamente diversa: l’uomo d’affari dovrà cercare di fronteggiare il rapimento di suo figlio Filippo (Michelangelo Tommaso), che – come vedrete – non sarà facilissimo da risolvere. Presto, però, a Upas ci sarà anche una trama di tutt’altro tenore e che porterà ad un inaspettato rientro.

In realtà, se siete lettori fedeli di Tv Soap, qualcosa potevate aver “subodorato”. È infatti già da ottobre che vi parliamo del ritorno di due volti giovani del passato e tra pochissime settimane inizieremo ad avere un’idea più chiara della faccenda: una rinnovata linea editoriale di Radio Golfo 99 porterà al reinserimento nello staff dell’emittente di Chiara Petrone (Alessandra Masi), la figlia del proprietario.

La presenza di Chiara inizierà a diventare un problema per Michele Saviani (Alberto Rossi): i due dovrebbero collaborare ma lei si porrà spesso in contrasto con il giornalista, che a quel punto non avrà vita facile…

Comunque sia, a prescindere dalle “trame radiofoniche” in cui sarà coinvolta Chiara, è ovvio che a questo punto tutti si chiederanno se, con il reingresso della Petrone, in seguito rivedremo anche Nunzio Boschi Cammarota, con cui la giovane donna ebbe una contrastata relazione d’amore. Beh, noi vi abbiamo sempre parlato di due volti giovani…

