Susana e Armando / Una vita

Nelle puntate italiane di Una Vita andate in onda di recente i telespettatori italiani hanno finalmente fatto la conoscenza del diplomatico Armando Caballero (Antonio Lozano), l’uomo che farà breccia nel cuore dell’arcigna Susana (Amparo Fernandez). La conoscenza tra i due sarà però tutt’altro che semplice e riserverà al pubblico diverse sorprese…

Una Vita, news: Susana scopre che Armando è divorziato

Se avete letto i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni sapete che Susana comincerà ad interessarsi ad Armando quando Rosina (Sandra Marchena), con la complicità del marito Liberto (Jorge Pobes), farà loro da cupido.

Tuttavia, l’ex sarta frenerà sul nascere il suo desiderio di concederà una possibilità al Caballero quando quest’ultimo le confesserà di aver divorziato dalla moglie Jane, di religione protestante.

Nonostante le rassicurazioni dell’uomo, che le confesserà che è stata la moglie ad interrompere il matrimonio dopo aver perso due figli da lui e aver incominciato un’altra relazione, Susana penserà alle eventuali malelingue e, presa dal suo eterno bigottismo, non riterrà opportuno frequentarlo.

Ad ogni modo, la caparbietà di Armando si rivelerà utile per fare cambiare idea alla vedova Seler, che scambierà con lui un appassionato bacio!!

Una Vita, trame: Susana dà una possibilità ad Armando

In ogni caso, in seguito all’avvicinamento fisico, Susana non riuscirà a lasciarsi andare completamente, tant’è che chiederà ad Armando di mantenere segreta la loro relazione almeno per il primo periodo.

Tale richiesta getterà nello sconforto totale il diplomatico, il quale dirà alla Seler di ricercarlo soltanto quando sarà decisa ed esporsi e a vederlo alla luce del sole, senza curarsi troppo degli eventuali pettegolezzi su di loro.

Un ultimatum vero e proprio che “scalfirà” l’animo di Susana: quest’ultima non ci penserà due volte prima di rivedere le sue posizioni e così accetterà di accompagnare Armando in una serata di ballo organizzata nell’Ateneo. Una decisione che, gioco forza, la esporrà di fronte a tutti i vicini di calle Acacias. Comunque sia, l’imprevisto sarà dietro l’angolo…

Una Vita, spoiler: Armando riceve uno strano telegramma

Eh sì: al termine di una mattinata trascorsa a passeggiare al fianco di Susana, vi anticipiamo che Armando riceverà un telegramma che cambierà completamente il suo modo di approcciarsi alla “vedova”. Di punto in bianco, il Caballero si dimostrerà assente e il suo allontanamento improvviso non passerà inosservato nemmeno alla Seler, che inizierà a temere il peggio.

Bisognerà quindi aspettare le puntate successivi per capire che cosa ci fosse scritto nella missiva ricevuta da Armando. Di certo, il contenuto sarà tutt’altro che piacevole, vista la reazione dell’uomo… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

