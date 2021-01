Santiago e Genoveva / Una vita

Nelle prossime puntate italiane di Una Vita, la perfida Genoveva Salmeron (Clara Garrido) accetterà di assecondare i “desideri” di Santiago Becerra (Aleix Melé) e si concederà a lui. Tuttavia, questa svolta nella storyline sarà tutt’altro che romantica, visto che la cattiva di Acacias agirà per un secondo fine ben preciso.

Una Vita, news: Santiago seduce Marcia ma…

Se si dà uno sguardo alle anticipazioni si scopre che la storyline vera e propria prenderà il via nel momento in cui Marcia Sampaio (Trisha Fernandez) deciderà di dare una seconda possibilità al marito Santiago a discapito del povero Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo). A quel punto, la brasiliana farà l’amore con il Becerra, ma inizierà ad avere dei dubbi nei suoi confronti quando noterà che è misteriosamente scomparsa una cicatrice dalla sua schiena.

Da un lato Santiago cercherà di minimizzare, precisando di aver conosciuto una guaritrice nei tanti anni che ha conosciuto in carcere per colpa di Cesar Andrade (Alvaro Baguena), dall’altro la Sampaio non saprà se fidarsi delle parole del consorte – che credeva fosse morto – e gli rivolgerà in continuazione delle domande, cosa che le permetterà di scoprire che in realtà ha dei ricordi piuttosto sbagliati del loro passato trascorso insieme!

Una Vita, trame: Santiago mette in difficoltà Genoveva di fronte a Felipe

Tutto questo a cosa porterà?

Una volta che verrà messo con le spalle al muro da Marcia, Santiago utilizzerà una scusa e farà sapere alla mogliettina di essersi dimenticato parte della sua vita a causa delle torture che ha subito quando era prigioniero. Una bugia di cui i telespettatori verranno immediatamente messi al corrente, dato che l’uomo sarà stato in realtà ingaggiato da Genoveva per allontanare per sempre Marcia da Acacias e soprattutto da Felipe.

In ogni caso, contrariamente ad ogni tipo di pronostico, il Becerra deciderà ad un certo punto di fare di testa sua e chiederà a Fabiana (Inma Perez Quiros) e Servante (David V. Muro) di poter affittare in maniera permanente una stanza della pensione, comunicando poi a tutti quanti che lui e Marcia resteranno nel quartiere.

Una notizia che farà andare su tutte le furie la Salmeron, che si indispettirà ulteriormente nell’istante in cui il Becerra interromperà una sua passeggiata con Felipe per chiederle di parlare!!!

Una Vita, spoiler: Genoveva si concede a Santiago, ecco perché

Attenzione dunque alle successive mosse di Genoveva, dato che si troverà ad agire in fretta e furia quando Santiago minaccerà di andarsene via da calle Acacias senza Marcia, precisando che in quel caso non farebbe altro che ricattarla per mantenere il segreto sul loro accordo. Alla Salmeron non resterà quindi altra scelta se non quella di “concedersi” al suo alleato, al quale dirà di essere disposta a passare altri “pomeriggi di passione” con lui soltanto se non farà di testa sua con la Sampaio.

Un vero e proprio "accordo sessuale" che Genoveva stringerà con il Becerra, nella speranza che l'uomo, prima o poi, possa decidere di tornare in Brasile con la sua "dolce metà". Peccato però che presto la situazione sfuggirà decisamente di mano alla perfida borghese…

