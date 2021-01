Marcia e Santiago / Una vita

Piccolo “mistero” in arrivo nelle puntate italiane di Una Vita. Nonostante i suoi forti sentimenti per Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo), Marcia Sampaio (Trisha Fernandez) deciderà di dare una seconda possibilità al suo matrimonio con Santiago Becerra (Aleix Melé), ma noterà fin da subito alcune stranezze da parte dell’uomo che le faranno porre più di una domanda. La ragazza deciderà quindi di approfondire la strana faccenda, ma al tempo stesso dovrà continuare a comportarsi come una “moglie” in tutto e per tutto…

Una Vita, news: Marcia lascia definitivamente (?) Felipe

Le anticipazioni indicano che Santiago si presenterà a calle Acacias nel giorno del matrimonio tra Felipe e Marcia. Quest’ultima, alla vista del consorte, non potrà ovviamente andare avanti con le nozze, ma almeno nel primo periodo avvierà una relazione extraconiugale con l’Alvarez Hermoso. Tuttavia, col trascorrere delle giornate, la Sampaio si lascerà trasportare dai suoi sensi di colpa e sceglierà di dare un’ulteriore possibilità al suo rapporto coniugale, visto che avrà trovato nel Becerra una persona diversa e decisamente più dolce rispetto al burbero capomastro conosciuto nei campi di Cesar Andrade (Alvaro Baguena).

Marcia si trasferirà quindi con Santiago nella pensione di Servante (David V. Muro) e Fabiana (Inma Perez Quiros), ma cercherà di evitare con ogni mezzo di fare l’amore con lui, sia sorprendendolo con una cena dove cucinerà il suo piatto preferito – di cui però il Becerra non sembrerà ricordarsi un ingrediente speciale – e sia chiedendogli di concederle un po’ di tempo per focalizzarsi su se stessa e gettarsi alle spalle la storia con Felipe.

In ogni caso, la brasiliana non potrà sottrarsi per tanto tempo alle avance dell’uomo…

Una Vita, spoiler: Marcia fa l’amore con Santiago!

Eh sì: se avete letto i nostri post precedenti dedicati a questo argomento, sapete già che Santiago sarà in realtà alleato con la spietata Genoveva Salmeron (Clara Garrido) e avrà come obiettivo quello di portare via Marcia da Acacias.

Per via di questo patto, il Becerra comincerà dunque a mostrarsi ostile con Marcia e, oltre a farle una scenata di fronte a diversi clienti della pensione, l’accuserà in malo modo di avere una relazione con Felipe. A quel punto, la ragazza si troverà “costretta” a baciare il marito per non incorrere nelle sue botte e lo rassicurerà dicendogli che tornerà presto a comportarsi da moglie devota.

Marcia manterrà tale promessa in tempi record visto che accetterà di seguire un consiglio di Fabiana (Inma Perez Quiros) e di Casilda (Marita Zafra) e finirà per concedersi a Santiago. Dopo aver fatto l’amore con lui, la donna noterà però qualcosa di strano…

Una Vita, trame: che fine ha fatto la cicatrice di Santiago?

Appena gli guarderà la schiena, mentre si starà rivestendo, Marcia non troverà traccia di una vecchia cicatrice di Santiago all’altezza delle spalle. Neanche a dirlo, il Becerra giustificherà subito tale “mancanza” parlando di una curatrice che è stato in grado di sanare alcune sue ferite quando si trovava in carcere; c’è da dire che tale spiegazione non convincerà affatto la Sampaio, che però sceglierà di tacere (almeno per ora!).

Che cosa sarà dunque successo alla cicatrice di Santiago? Nell’attesa di scoprirlo, segnaliamo che l’uomo inizierà a rivolgere delle lusinghe piuttosto esplicite a Genoveva e giurerà a se stesso che riuscirà ad “averla”. Insomma, sta per prendere il via anche in Italia una storyline imprevedibile… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

