MARCIA / Una vita

La crisi che si verrà a creare tra Marcia Sampaio (Trisha Fernandez) e Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) a causa dell’arrivo ad Acacias di Santiago Becerra (Aleix Melé), il presunto primo marito della brasiliana, farà sì che Genoveva Salmeron (Clara Garrido) possa riavvicinarsi all’avvocato nelle prossime puntate italiane di Una Vita. La dark lady utilizzerà infatti diversi stratagemmi pur di riuscire nel suo intento…

Una Vita, news: Genoveva e Santiago segretamente alleati!

Sapete già che la comparsa improvvisa di Santiago impedirà a Felipe e Marcia di convolare a giuste nozze. In base a quanto segnalato dalle anticipazioni, la Sampaio inizialmente non vorrà rinunciare al suo rapporto con l’Alvarez Hermoso, ma pochi giorni dopo si lascerà prendere dai sensi di colpa e deciderà di restare fedele al Becerra, che dal canto suo si scoprirà essere alleato con Genoveva per separare i due innamorati.

Tra un sotterfugio e l’altro, presto scoppierà la tensione anche tra la Salmeron e Santiago: quest’ultimo, dopo aver sedotto la Sampaio, prenderà a sorpresa la decisione di trattenersi nel quartiere, non rispettando il patto con la cattivona della soap (che voleva lui e Marcia lontani il più presto possibile).

Come se non bastasse, ad un certo punto il forestiero minaccerà di andarsene da solo dalla città, cosa che costringerà Genoveva a concedersi a lui pur di mantenerlo ad Acacias. Tutto ciò darà quindi inizio ad una sorprendente dinamica…

Una Vita, trame: Marcia sospetta che Santiago non sia suo marito!!!

Eh sì: vi anticipiamo infatti che, nel giro di qualche giorno, Marcia comincerà a nutrire dei sospetti sul conto del marito, il quale darà l’impressione di avere dei ricordi piuttosto sbiaditi del loro passato. Ad impensierire ancora di più la nostra protagonista sarà, inoltre, una misteriosa cicatrice sparita dalla schiena dell’uomo. Talmente profonda che, a detta della brasiliana, gli sarebbe rimasta impressa a vita.

A far crollare ancora di più il presunto castello di bugie saranno però le fedi nuziali, che la Sampaio deciderà di tirare nuovamente fuori per verificare ancora di più i suo dubbi. Nel momento in cui l’anello non entrerà sull’anulare di Santiago, la donna sarà più che mai convinta del fatto che Santiago non sia chi dice di essere e, nonostante le sue scuse (dirà che è dimagrito negli anni passati in carcere!), annuncerà a Casilda (Marita Zafra) che intende chiedere aiuto a Felipe per chiarire la faccenda!

Una Vita, spoiler: Marcia vede Felipe e Genoveva fare l’amore e…

In ogni caso, agendo proprio in quel modo, Marcia andrà incontro ad uno spiacevole inconveniente: la povera inserviente entrerà infatti a casa dell’Alvarez Hermoso per chiedergli di indagare su Santiago, ma lo troverà intento a fare l’amore con Genoveva, che si accorgerà della presenza della rivale ma farà finta di non vederla…

Presa dallo sconforto, la Sampaio avrà così una vera e propria crisi respiratoria nel bel mezzo della strada, tant’è che Servante (David V. Muro), Fabiana (Inma Perez Quiros) e Cesareo (Cesar Vea) la porteranno alla pensione nel disperato tentativo di calmarla.

Un malessere che la donna avrebbe potuto frenare in fretta, se avesse detto ai tre che nascondeva il suo inalatore per l’asma sul polso. Tale particolare farà capire a Santiago che la “moglie” ha tentato di lasciarsi morire… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

