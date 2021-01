Michele Uomini e donne

Una nuova puntata di Uomini e Donne è andata in onda oggi (14 gennaio) alle 14.45 su Canale 5; continuiamo con il racconto della registrazione del 29 dicembre 2020. Si inizia da dove eravamo rimasti ieri, cioè con le due nuove possibili conoscenze per Gemma Galgani e Maurizio. Se l’uomo ha deciso di non far rimanere la donna venuta per lui, Gemma invece in un primo momento decide di ballare con la new entry Adel, ma poi preferisce eliminarlo.

A proposito di Maurizio, l’opinionista Tina Cipollari ritorna sull’argomento Capodanno, affrontato nella puntata di ieri. Tina ha proposto ai due, dato che non avevano trascorso insieme i giorni di Natale, di passare insieme almeno il Capodanno ma, se la Galgani si era dimostrata sin da subito favorevole a questa proposta, Maurizio dice di nutrire delle riserve al momento e che vuole parlarne successivamente con Gemma.

Si passa poi con a centro studio i cavalieri Riccardo Guarnieri e Michele Dentice. Il primo dice di aver chiuso definitivamente con Roberta Di Padua, perché lei nella precedente puntata ha ballato proprio con Michele.

Quest’ultimo interviene cercando di mettere un punto alla storia con Roberta, facendo una sorta di riassunto della loro conoscenza e dicendo oltretutto di averle portato sempre rispetto nel loro periodo di frequentazione. Non solo, Michele nel suo discorso accusa Roberta di aver avuto un rapporto intimo con Riccardo e non con lui ed è per questo che è stata incoerente, dato che aveva dimostrato per lui un forte interesse.

La Di Padua ci resta molto male e questo suscita molta polemica, soprattutto perché Riccardo doveva difendere Roberta dalle accuse di Michele. Il Dentice, resosi conto di essersi espresso male, ammette di provare qualcosa di importante per Roberta, per questo al momento è molto arrabbiato e geloso, e soprattutto deluso. Oltretutto riconosce di aver sbagliato in passato con lei; nonostante ciò confessa che molto probabilmente il contesto televisivo non fa per lui e che la perdita della nonna – avvenuta di recente – l’ha molto colpito, per questo ha preso la decisione di abbandonare definitivamente il programma.

Riccardo poi vuole chiarire il perché Roberta nella scorsa puntata abbia ballato con Michele e, tramite un discorso con Maria De Filippi, riconosce che la donna ha deciso di fare quel ballo perché lui aveva fatto scendere una ragazza per corteggiarlo. A proposito di nuove corteggiatrici, la conduttrice dichiara che ci sarebbero due ragazze per Riccardo, ma l’uomo decide che prima di farle scendere vuole arrivare ad una conclusione con Roberta; i due, dopo essersi chiariti, decidono di ricominciare a sentirsi in pace, perciò Riccardo non accoglie le corteggiatrici.

Al termine della puntata interviene la dama Brunilde, perché vuole chiarire una questione con Armando Incarnato: in occasione delle feste di Natale, la donna ha mandato ad Armando un messaggio di augurio, ma l’uomo non ha risposto. Armando dunque precisa di non averle risposto perché la considera non solo una persona poco importante nella sua vita, ma addirittura una bugiarda perché nel magazine ufficiale del programma avrebbe dichiarato cose non vere sul loro periodo di frequentazione.

Secondo l’opinione di Tina Cipollari, le richieste di chiarimento di Brunilde sarebbero esagerate, dal momento che la loro conoscenza si è limitata ad un paio di uscite. Gianni Sperti, invece, vede qualcosa di strano e cerca di capire se i due possano aver nascosto qualcosa alla redazione e al pubblico, dato che in passato Armando ha nascosto a tutti i particolari di una sua precedente frequentazione.

L’Incarnato si difende asserendo che non ha nulla da nascondere e continua ad accusare Brunilde di non raccontare la verità, dato che la donna nega che ci sia stato un bacio. Uomini e Donne ritorna domani pomeriggio al solito orario. Per restare aggiornati sull’argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.