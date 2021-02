Che Dio ci aiuti / fiction

Anticipazioni decima ed ultima puntata (19° e 20° episodio) della fiction Che Dio ci aiuti 6, in onda in prime time su Rai 1 giovedì 11 marzo 2021:

Suor Angela pensa ancora a ciò che le è stato detto da Primo, il quale le ha faticosamente rivelato tutto su Erasmo, compresa la nascita del bambino e il viaggio di Angela verso il convento in cui il piccolo è stato abbandonato. I ricordi nella nostra protagonista sono insomma riaffiorati, ma ora lei scopre che Erasmo non era ignaro della situazione: il ragazzo, dunque ha un piano da portare a termine…

Ginevra ha confinato in un angolo remoto del suo cuore i sentimenti che nutre per Erasmo e dunque ora è in procinto di sposare Nico. Ma all’ultimo momento potrebbe succedere qualcosa…

Azzurra è ancora impegnata a trovare una soluzione che risolva il problema del futuro di Penelope.

Vi ricordiamo infine che la decima ed ultima puntata di Che Dio ci aiuti 6 salterà l’appuntamento della prossima settimana (causa Festival di Sanremo) e andrà quindi in onda giovedì 11 marzo. Ospite della puntata sarà il popolare attore Can Yaman, nel ruolo di un barista.

Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)