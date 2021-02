Ferit Aslan / Daydreamer

In Italia, così come in Turchia, Can Yaman è diventato un attore molto popolare grazie al ruolo di Ferit Aslan in Bitter – Sweet Ingredienti d’Amore. Proprio per questo motivo, gli sceneggiatori di Daydreamer – Le Ali del Sogno hanno scelto di ricorrere ad un escamotage narrativo per introdurre nella telenovela turca un personaggio – ovviamente guest star – che si chiamerà proprio Ferit Aslan e che si troverà ad interagire con Can Divit, il personaggio interpretato da Yaman. Scopriamo quindi come verrà introdotto il “nuovo” Ferit…

Daydreamer – Le Ali del Sogno, trame: Leyla ed Emre si licenziano

Dando uno sguardo alle anticipazioni si scopre che tutto partirà nel momento in cui Leyla (Oznur Serceler) ed Emre (Birand Tunca), stanchi dei loro rispettivi lavori, decideranno di licenziarsi per aprire un’attività tutta loro, ossia uno studio di registrazione dove la Aydin potrà concentrarsi sulla sua passione per la musica ed il canto.

Appena apprenderà la novità, Can penserà quindi di coinvolgere il fratello minore e la cognata nella creazione dello spot che starà curando la Fikri Harika, per introdurre sul mercato le creme ideate da Sanem (Demet Ozdemir).

Da un lato, Emre si impegnerà sin da subito per trovare uno studio nel quale registrare con Leyla il jingle per la promozione, dall’altro Can e Sanem non potranno pensare soltanto al progetto: l’editore Yigit (Utku Ates), infatti, corromperà con del denaro il nullatenente Ardà affinché denunci alla polizia il Divit e la Aydin, con l’accusa di aver inserito nelle creme (dichiarate come ipoallergeniche) dell’edera in grado di procurargli uno sfogo cutaneo.

E sarà proprio in questa intricata atmosfera che si inserirà Ferit Aslan…

Daydreamer – Le Ali del Sogno, spoiler: ecco chi è Ferit Aslan

Eh sì: al fine di registrare il jingle, Emre si metterà infatti in contatto con lo studio di registrazione di Ferit Aslan, che si scoprirà essere il primo insegnante di canto e di musica di Leyla. Un particolare che, neanche a dirlo, scatenerà l’immediata gelosia di Emre, visto che la consorte apparirà piuttosto in confidenza con Ferit visti i tanti anni che ha trascorso al suo fianco come studentessa.

Tuttavia Emre continuerà ad andare avanti col suo incarico, tant’è che inviterà Can e Sanem in un locale affinché possano conoscere meglio l’Aslan. Un incontro che si concretizzerà e che porterà Leyla, a esibirsi in pubblico, ovviamente su invito di Ferit. Insomma, l’uomo sembrerà più che mai intenzionato ad aiutare i Divit nella realizzazione dello spot, anche se ad un certo punto chiederà a Leyla di presentarsi da sola nello studio per registrare il jingle.

Daydreamer – Le Ali del Sogno, news: Can scopre qualcosa su Ardà

Tutto questo a quali tipi di risvolti porterà? Nell’attesa di scoprirlo, segnaliamo che nel frattempo Can, grazie a Bulut (Ahmet Olgun Sunaer), scoprirà che Ardà ha lo stesso avvocato di Yemal, l’uomo che qualche settimana prima aveva denunciato Sanem poiché entrato in possesso delle ricette delle sue creme.

Tale particolare, ovviamente, accenderà i sospetti del nostro Can, anche se lui non agirà nell’immediato poiché Deren (Tumge Kumral) lo porterà a pensare che in un paese piccolo come quello in cui i due uomini risiedono è forse normale avere il medesimo legale.

Ad ogni modo, Can continuerà a volerci vedere chiaro su tutta la questione, certo che ci sia sotto dell'altro…