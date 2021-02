CAN / Daydreamer

Un rovinoso incidente d’auto sarà l’ultimo ostacolo che Can Divit (Can Yaman) e Sanem Aydin (Demet Ozdemir) dovranno superare per stare insieme. Al termine dello stesso, il bel fotografo perderà infatti la memoria, cosa che spingerà la nostra protagonista a lottare per salvaguardare il suo amore. Scopriamo quindi insieme che cosa succederà nelle prossime puntate italiane di Daydreamer – Le Ali del Sogno.

Daydreamer – Le Ali del Sogno, trame: l’incidente d’auto di Can e Sanem

Le anticipazioni segnalano che tutto partirà quando Can e Sanem, dopo aver smascherato definitivamente l’editore Yigit (Utku Ares), decideranno di riprendere la loro relazione dal punto nel quale, per via dei tanti tranelli tesi contro di loro, l’avevano lasciata circa un anno prima. Nonostante la forte opposizione di Mevkibe (Ozlem Tokaslan) e Nihat (Berat Yenilmez), i due piccioncini vorranno partire con lo yatch del Divit in direzione delle isola Galápagos per circa due anni. Un periodo lungo a cui poi seguirà un matrimonio, stando almeno alle loro intenzioni.

Tuttavia, il destino si prenderà gioco del Divit e della Aydin, tant’è che i due resteranno coinvolti in un incidente d’auto proprio nel giorno prefissato dalla partenza. Da un lato Sanem se la caverà con un collare da portare per alcune settimane, dall’altro Can passerà più di un mese in coma e, al suo risveglio, non avrà alcun ricordo degli ultimi due anni trascorsi, compresa la sua relazione. L’uomo crederà infatti di essere ancora fidanzato con Polen (Kimya Gokce Aytac).

Daydreamer – Le Ali del Sogno, spoiler: Can comincia ad avere alcuni flashback della sua storia con Sanem

Tutto questo, dunque, a che cosa porterà? Ad esempio, Sanem non vorrà arrendersi all’idea di essere stata dimenticata per sempre da Can e, con i tanti soldi che riceverà dalla vendita del patentino per produrre le sue creme, riacquisterà i locali della fallita Fikri Harika, nella speranza che il Divit, riassumendone il controllo con il benestare di papà Aziz (Ahmet Somers), possa far riaffiorare in lui il ricordo della liaison che hanno vissuto.

Tra tentativi più o meno strampalati, dove Sanem non potrà fare a meno di litigare con la sua “voce interiore” alla presenza dell’uomo, qualcosa comincerà a smuoversi in Can nel momento in cui la donna lo porterà nei pressi del mare dove, oltre a litigare in diverse occasioni, hanno suggellato le loro promesse d’amore. Il Divit avrà infatti un breve flashback di un suo litigio con Sanem, ma almeno per ora preferirà non rivelarle nulla, in primis per non rischiare di darle false aspettative.

Daydreamer – Le Ali del Sogno, news: Can non riesce a fidarsi di Huma

Tuttavia, l’amnesia di Can farà preoccupare anche mamma Huma (Ipek Tenolcay), visto che il giovane non ricorderà di essersi rappacificato con lei e continuerà a rinfacciarle di aver preferito a lui il rapporto col fratello minore Emre (Birand Tunca). Insomma, a poche puntate dalla conclusione delle telenovela, tutto apparirà piuttosto fumoso nella vita di Can…

