Sanem e Can / Daydreamer

Un improvviso incidente stradale causerà un nuovo stop nella relazione appena rifiorita tra Can Divit (Can Yaman) e Sanem Aydin (Demet Ozdemir). Questa svolta, che avverrà nelle puntate italiane di Daydreamer – Le Ali del Sogno nei prossimi mesi, creerà quindi i presupposti per la nascita di un imprevedibile storyline, visto che Sanem lotterà con le unghie e con i denti per salvaguardare la sua storia d’amore…

Daydreamer – Le Ali del Sogno, news: Can e Sanem hanno un incidente

Le anticipazioni indicano che tutto avrà inizio quando Can e Sanem, smascherato definitivamente l’editore Yigit (Utku Ates), decideranno di (ri)dare il via alla loro liaison, progettando di partire insieme per due anni nelle isole Galapagos.

Tale notizia non verrà accolta di buon grado da Mevkibe (Ozlem Tokaslan) e Nihat (Berat Yenilmez), i quali temeranno che Can possa spezzare nuovamente il cuore di Sanem, visto che quest’ultima nell’anno in cui sono stati separati ha dovuto trascorrere un periodo in una clinica al fine di riprendersi dal dolore.

Comunque sia, Sanem non vorrà proprio saperne di rinunciare per l’ennesima volta a Can, tant’è che si preparerà a partire anche senza il consenso dei suoi genitori. Peccato però che, proprio nella mattina destinata alla partenza, un drammatico incidente stradale rimetterà in discussione tutto quanto!!!

Daydreamer – Le Ali del Sogno, trame: Can ha perso la memoria

Eh sì: un mese dopo il triste avvenimento (mese in cui lui sarà stato in coma), Can non avrà alcun ricordo degli ultimi due anni che ha vissuto, motivo per il quale non avrà affatto idea di chi sia Sanem e penserà di essere ancora fidanzato con Polen (Kimya Gocke Aytac)!

L’amnesia porterà Can anche a stranirsi quando vedrà il fratello Emre (Birand Tunca) troppo complice con la “segretaria” Leyla (Oznur Serceler), salvo poi complimentarsi con lui quando gli verrà rivelato che l’ha sposata, accantonando per sempre l’arrivista Aylin (Sevcan Yasar).

Tuttavia, Sanem non si rassegnerà all’idea di aver perso per sempre l’affetto dell’uomo che ama e, con i soldi ottenuti dalla vendita del patentino delle sue creme, riacquisterà l’edificio della fallita Fikri Harika in modo tale che Can, con l’accordo di Aziz (Ahmet Somers), possa riassumerne il controllo e riacquistare pian piano il ricordo del loro amore. L’impresa non sarà però affatto facile.

Daydreamer – Le Ali del Sogno, spoiler: Sanem regala a Can il libro che racconta il loro amore

Tra tentativi più o meno disperati, compresa una “pozione” che Mevkibe preparerà con l’ausilio di una fattucchiera, Sanem finirà per indispettire lo smemorato Can, che arriverà addirittura a etichettarla come “sfacciata” quando si avvicinerà a lui con fare seducente durante l’orario lavorativo. A rimettere in carreggiata la Aydin sarà quindi un consiglio di Leyla, che la inviterà ad essere più attenta con Can poiché potrebbe essere in imbarazzo al pensiero di essersi dimenticato di lei.

Con un atteggiamento più dolce, Sanem approfitterà del fatto che lei e Can vivono ormai nella stessa tenuta per avvicinarsi a lui e regalargli la copia del suo primo romanzo, all’interno del quale è contenuta tutta la loro storia d’amore.

Resta quindi da capire se questo servirà davvero per risvegliare i ricordi del bel Divit… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.