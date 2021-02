CEYCEY / Daydreamer, le ali del sogno

Un trasferimento improvviso di CeyCey (Anil Celik) scombussolerà la vita di diversi personaggi di Daydreamer – Le Ali del Sogno; a causa di un litigio con il suo inquilino Muzaffer (Cihan Ercan), il bizzarro pubblicitario troverà ospitalità a casa di Mevkibe (Ozlem Tokaslan) e Nihat (Berat Yenilmez), ma quest’ultimo non sopporterà le sue numerose interferenze. A non sostenere l’uomo ci sarà anche Emre (Birand Tunca), ma per motivi diversi rispetto a quelli del suocero. Vediamo quindi quello che succederà…

Daydreamer – Le Ali del Sogno, news: CeyCey accolto dagli Aydin

Se si dà uno sguardo alle anticipazioni, si scopre che CeyCey deciderà di lasciare l’appartamento in cui “convive” con Muzaffer in seguito alla riapertura ufficiale della Fikri Harika. Per far sì che Can (Can Yaman) riacquisti quanto prima la memoria, persa in un incidente d’auto, Sanem (Demet Ozdemir) deciderà di vendere il suo patentino delle creme ad un prezzo elevato, motivo per cui riacquisterà l’edificio in cui sorgeva l’agenzia pubblicitaria.

A quel punto CeyCey e Muzaffer deterranno, a testa, l’1% della stessa e non faranno altro che litigare per come, a loro dire, deve essere gestita l’azienda. In un determinato giorno, lo stesso CeyCey arriverà oltre il limite della sopportazione, tant’è che Muzaffer arriverà a dirgli di andare via di casa. Disperato, perché non avrà un posto in cui andare, il giovane verrà quindi accolto dai signori Aydin, ma sin dai primi istanti non tutto andrà nel migliore dei modi…

Daydreamer – Le Ali del Sogno, spoiler: Nihat e Emre non sopportano le intromissioni di CeyCey

Eh sì: in più di un’occasione, CeyCey si sostituirà a Mevkibe nel ruolo di “cuoco” e preparerà pranzi e cena a base di tofu e cibo prettamente vegano. Come se non bastasse, il pubblicitario non riuscirà neanche ad entrare nelle grazie di Emre poiché costringerà Leyla (Oznur Serceler), appena “promessa” da Can come direttrice creativa, a lavorare fino a tarda ora, approfittando del fatto che ora convivono.

Da un lato Emre tenterà di non entrare subito in contrasto con CeyCey (ciò per non indispettire troppo Leyla), dall’altro Nihat sarà davvero esausto delle continue interferenze dell’ospite nella sua quotidianità e, ad un certo punto, non controllerà più i suoi scatti d’ira! Come facilmente prevedibile, questo creerà i presupposti per una storyline dai risvolti comici…

Daydreamer – Le Ali del Sogno, trama: Emre e Nihat uniti per cacciare CeyCey da casa Aydin!

Vi anticipiamo infatti che Emre e Nihat stringeranno tra di loro un particolare accordo che avrà un unico obiettivo da raggiungere: far sì che CeyCey possa lasciare quanto prima casa Aydin, in modo tale che tutti i suoi abitanti tornino a vivere sereni e felici come, del resto, accadeva prima del suo arrivo.

Un piano che, neanche a dirlo, farà divertire i telespettatori, ma fino a che punto si spingeranno i due uomini per vincere la “guerra”? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.