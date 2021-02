LUDOVICA / Il paradiso delle signore

Come avrete notato dalle ultime puntate andate in onda de Il Paradiso delle signore, si è stabilito un “contatto” tra Federico Cattaneo (Alessandro Fella) e Ludovica Brancia (Giulia Arena). Lui ha recentemente dovuto rinunciare alla presenza a Milano del papà Luciano (Giorgio Lupano), ma sta pian piano instaurando una non facile conoscenza con il suo vero padre Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi); lei invece da non troppo tempo è tornata in città ma non le è facile rientrare negli “ambienti che contano”, per via di un veto posto dallo stesso Umberto.

Nei più recenti episodi della fiction daily di Rai 1, Ludovica è rimasta incuriosita dallo strano ascendente che Federico esercita su Umberto: sembra che quest’ultimo faccia tutto ciò che gli dice il ragazzo! Prestissimo la Brancia avrà un’esperienza personale in merito, visto che proprio Federico parlerà ancora una volta con Umberto e riuscirà a ottenere che lei possa presenziare senza problemi alle nozze di Gabriella (Ilaria Rossi) e Cosimo (Alessandro Cosentini).

Da lì in poi, i due inizieranno a incrociarsi sempre più spesso e, nelle puntate della prossima settimana, sarà definitivamente chiaro che Ludovica diventerà oggetto delle attenzioni di Federico. Sarà amore? Quel che è certo è che un'”amicizia” di tale genere ha in sé una certa dose di pericolo: l’ex di Riccardo finirà per scoprire che il giovane Cattaneo è in realtà un Guarnieri?

Per Ludovica, però, c’è anche un’altra storia in serbo nei prossimi episodi: dopo aver esercitato per mesi una fastidiosissima pressione su Marcello (Pietro Masotti), Sergio Castrese detto “il Mantovano” inizierà a comportarsi nello stesso modo anche con la Brancia, che a un certo punto sembrerà riuscire a liberarsi del malvivente… ma non è detto che sia davvero così! Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.