Il Segreto anticipazioni: BEGOÑA e ROSA “alleate” per uccidere MANUELA!

Fino a che punto si spingerà la follia di Begoña Solozabal (Blanca Oteyza)? Nelle ultime puntate de Il Segreto, la psicopatica consorte di Ignacio (Manuel Regueiro) avrà in mente un solo obiettivo: sbarazzarsi per sempre della domestica Manuela (Almudena Cid), a suo dire innamorata del marito e desiderosa di prendere il suo posto nel cuore di Marta (Laura Minguell), Rosa (Sara Sanz) e Carolina (Berta Castañè), le sue tre figlie. Una convinzione, in parte errata, che la porterà a spingersi oltre il limite.

Il Segreto, trame: Begoña spinge Manuela giù dalle scale!

Se avete letto i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni, sapete già che ad un certo punto Begoña prenderà l’iniziativa e, al termine di una discussione molto animata, deciderà di spingerla giù dalle scale della villa e non chiamerà i soccorsi finché non riterrà di averla uccisa. Tuttavia, la signora Solozabal si sarà sbagliata, tant’è che Marta si rivolgerà immediatamente al dottor Clemente quando capirà che la governante respira ancora, seppur affannosamente.

Ovviamente, tutti i membri del clan Solozabal si dispereranno per quella che, a tutti gli effetti, sembrerà una caduta accidentale, dovuta in primis ai malori che la donna ha avuto negli ultimi mesi.

Ignacio organizzerà dei turni per vegliare notte e giorno Manuela, nei quali coinvolgerà anche Marta, Rosa e Carolina. Un imprevisto che Begoña si troverà a dover gestire, prima che la “rivale” si risvegli e l’accusi di tentato omicidio. Motivo per cui cercherà una particolare alleata…

Il Segreto, spoiler: Begoña vuole che Rosa la aiuti ad uccidere Manuela!

Eh sì: in un determinato pomeriggio, Begoña convocherà infatti Rosa nel salone e le riporterà alla mente un consiglio che le aveva dato soltanto qualche giorno prima, ossia di lottare con le unghie e con i denti per liberarsi delle persone che avrebbero ostacolato il suo cammino.

Dopo essersi fatta scura in volto, la “folle” mammina farà quindi presente alla figlia che Manuela, essendo innamorata da tempo di Ignacio, rappresenta un serio ostacolo per il coronamento della sua felicità.

Con tale discorso, Begoña convincerà quindi Rosa ad aiutarla a sbarazzarsi della “povera” Manuela. Come? Semplice: soffocandola con un cuscino durante il suo turno di sorveglianza. Una volontà a cui la giovane Solozabal non opporrà resistenza, convinta del fatto che con quel gesto la madre sarà completamente devota a lei. Ad ogni modo, il destino della domestica sarà decisamente più fortunato…

Il Segreto, news: Manuela si risveglia e…

Vi anticipiamo infatti che, proprio quando Marta si starà per congedare da lei per affidarla a Rosa e Begoña, Manuela si risveglierà dopo alcuni giorni passate in stato di incoscienza e bloccherà così il piano omicida della due donne.

In ogni caso, i telespettatori dovranno domandarsi se l’inserviente accuserà oppure no la signora Solozabal della sua caduta dalle scale… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

