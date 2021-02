TOMAS / Il segreto

Non saranno tempi facili quelli che nelle puntate finali de Il Segreto si troverà ad attraversare Alicia Urrutia (Roser Tapias), il neo sindaco di Puente Viejo. Per via delle sue posizioni repubblicane, infatti, la figlia di Encarnacion (Arantxa Aranguren) e Jesus (Angel Hector Sanchez) entrerà infatti nel mirino degli Arcangeli, forti sostenitori del regime, e rischierà addirittura di essere assassinata in mezzo alla piazza. Un misterioso salvatore eviterà però il peggio…

Il Segreto, news: il tentato omicidio di Alicia

Se si dà uno sguardo alle anticipazioni si scopre che tutto prenderà il via quando Alicia, nonostante gli inviti in tal senso del capitan Huertas (Carles Sanjaime), si rifiuterà di lasciare la cittadina a causa delle minacce dei “rivoltosi” e prometterà a se stessa e ai paesani che continuerà a svolgere nel migliore dei modi il suo ruolo di prima cittadina.

A supportare questa scelta della Urrutia ci saranno anche Jesus e Encarnacion, che non se la sentiranno di ritornare a Bilbao e prometteranno di stare al fianco della figlia.

Ad ogni modo, se ci avete letto in precedenza, sapete già che le minacce degli Arcangeli si riveleranno fondate, tant’è che Alicia verrà agganciata per strada da due uomini che, dopo aver di fatto declamato la sua “sentenza di morte”, le punteranno una pistola alla testa. L’intervento di un terzo uomo, coperto in volto, bloccherà però l’efferato omicidio, visto che il salvatore sparerà ai due “anarchici”, i quali si daranno dunque alla fuga senza farsi riconoscere. Ciò, neanche a dirlo, creerà diverse dinamiche…

Il Segreto, trame: Huertas è convinto che il salvatore di Alicia si uno degli Arcangeli

Eh sì: Huertas, dopo aver analizzato l’accaduto, si convincerà del fatto che Alicia sia stata salvata da una persona appartenente al gruppo degli Arcangeli poiché soltanto in quel caso, ovvero conoscendo dettagliatamente i loro piani, avrebbe potuto bloccare le loro intenzioni omicide.

Inizialmente, la Urrutia tenderà a scartare questa ipotesi, motivo per cui chiederà a Matias (Ivan Montes) e Mauricio (Mario Zorrilla) se hanno avuto a che fare con la questione, ma poi non potrà fare a meno di dare credibilità alle parole del capitano.

Ad essere sospettoso sarà anche l’arcigno don Filiberto (Andres Suarez), uno dei primi ad essere entrato nel movimento “terrorista” antirepubblicano. Il parroco di Puente Viejo avrà in mente un nome ben preciso…

Il Segreto, spoiler: Filiberto chiede a Tomas se è stato lui a salvare Alicia

Dato che riporterà alla mente il legame precedente che aveva con Alicia, Filiberto affronterà di petto la faccenda e si presenterà da Tomas, anche lui membro degli Anarchici, per chiedergli apertamente se ha salvato la Urrutia. Il primogenito di Isabel (Silvia Marsò) respingerà le accuse al mittente, sostenendo che non l’avrebbe mai fatto, ma il sacerdote non sembrerà abbastanza convinto di questa discolpa.

Fatto sta che gli antirepubblicani, in seguito al fattaccio, verranno mossi da un solo obiettivo: scovare il traditore e fargliela pagare. Come andrà a finire? E, soprattutto, sarà davvero Tomas il “colpevole”? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

