Le indagini di Lolita Lobosco (Luisa Ranieri) / Immagine Rai

Domenica 21 febbraio inizia su Rai 1 la fiction in quattro puntate Le indagini di Lolita Lobosco, con Luisa Ranieri. Ecco anticipazioni e trama del primo appuntamento, che vedremo in prima serata e che si intitola La circonferenza delle arance:

Il vicequestore Lolita Lobosco ottiene il trasferimento da Legnano a Bari, la città in cui è nata, e subito dovrà affrontare il caso di Stefano Morelli, un dentista incensurato che è anche stato il suo primo amore da giovanissima. L’uomo è stato denunciato per abusi sessuali dalla sua assistente Angela Capua.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Lolita – combattuta a questo punto tra giustizia e sentimento – pensa al netto di tutti gli indizi che Stefano sia innocente, nonostante per altri versi non abbia un’opinione ottima di lui. A quel punto la Lobosco sacrifica tutte le vacanze natalizie per dimostrare che Morelli non ha commesso il fatto e inizialmente sembra pure riuscirci.

Poi, però, la situazione prende una brutta piega: sulla spiaggia, viene trovato il cadavere di Angela, ovvero la persona che accusa Stefano, e quest’ultimo non ha alibi per l’ora del delitto!

Per restare aggiornati sull’argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.