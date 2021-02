Tempesta d’amore, casting news: ritorna ROSALIE ENGEL, ex fidanzata e futuro amore di Michael!

Michael e Rosalie, Tempesta d'amore © ARD/Ann Paur

Una grandissima sorpresa attende i telespettatori italiani di Tempesta d’amore! A cinque anni di distanza dalla sua ultima visita, negli episodi tra pochissimo in onda sui nostri teleschermi tornerà infatti uno dei personaggi più iconici della soap: Rosalie Engel! E, a differenza delle sue ultime comparsate, questa volta si fermerà molto molto a lungo… Ecco dunque cosa ci attende nelle puntate di Sturm der Liebe presto in onda in Italia!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Rosalie torna al Fürstenhof

Nella sua vita Michael (Erich Altenkopf) non ha avuto molta fortuna in amore: se le donne che sono cadute vittima del suo fascino sono innumerevoli, nessuna fino ad ora si è rivelata essere quella giusta. Persino il matrimonio con Natascha (Melanie Wiegmann) è infatti naufragato, facendo sprofondare il medico in uno stato di depressione.

Ma niente paura! Il bel dottore non farà infatti in tempo a piangere la rottura con la moglie che nella sua vita piomberà come un uragano un’altra donna che già più di una volta in passato gli sconvolse l’esistenza: Rosalie Engel!

Si tratta di un personaggio che i fan di lunga data di Tempesta d’amore conoscono molto bene: entrata in scena ormai più di dieci anni fa come principale antagonista della quarta stagione della soap (quella con protagonisti Emma e Felix), Rosalie ha con il tempo avuto una svolta positiva, riuscendo ad entrare nel cuore del pubblico nonostante la sua tendenza a bugie e intrighi.

Ebbene, nel corso degli anni la Engel è ovviamente entrata in contatto con decine di altri personaggi, ma ad uno in particolare è sempre stata legata a filo doppio: Michael! E sarà proprio con lui che finirà per interagire maggiormente, andando con il tempo a riempire il vuoto lasciato da Natascha con la sua improvvisa uscita di scena.

Tempesta d’amore, casting news: Natalie Alison interpreta Rosalie Engel da oltre dieci anni

Il personaggio di Rosalie Engel è interpretato ormai da più di dieci anni da Natalie Alison, apprezzatissima attrice austriaca con alle spalle una lunga carriera televisiva e teatrale a cavallo tra la Germania e gli Stati Uniti.

Tra le numerose serie tv a cui ha preso parte, Sturm der Liebe detiene senza dubbi il record di maggior numero di presenze della Alison. Tra continui addii e inaspettati ritorni in scena, la quarantaquattrenne attrice viennese è infatti stata presente nelle puntate della soap per ben sei volte, coprendo in tutto sette stagioni. E tra pochissimo inizierà la sua “settima vita” al Fürstenhof…

Tempesta d’amore: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Nel corso della puntata 3429 Rosalie si presenterà infatti inaspettatamente al Fürstenhof con un ruolo del tutto nuovo: quello di “mental coach”. La donna – che sembra essersi rifatta una nuova vita – giungerà infatti all’hotel a cinque stelle per tenervi dei seminari. Ben presto, però, salterà fuori che la Engel non ha mai davvero rinunciato ai suoi vecchi trucchetti…

Occhi dunque puntati sui prossimi episodi italiani di Tempesta d’amore, per il rientro di un personaggio destinato a stravolgere tutti gli equilibri! Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Tempesta d’amore, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni!

Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni tedesche ed italiane di Tempesta d’amore SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.