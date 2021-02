Natascha esce di scena, Tempesta d'amore © ARD/Christof Arnold

Entrata in scena come antagonista dell’ormai lontanissima ottava stagione di Tempesta d’amore, Natascha Schweitzer (Melanie Wiegmann) ha subito con il tempo un’evoluzione incredibile, che l’ha portata a diventare uno dei personaggi in assoluto più amati della storia della soap.

Se il suo iconico carattere non è mai stato stravolto, l’ex cantante ha infatti dimostrato di avere un grande cuore dietro alla maschera da diva, tanto da riuscire a sostenere e perdonare Michael Niederbühl (Erich Altenkopf) anche nei periodi più difficili.

Non c’è dunque da stupirsi se l’improvvisa uscita di scena di Natascha a causa di un’infatuazione per un ragazzo che potrebbe essere suo figlio ha lasciato tutti di stucco e con l’amaro in bocca. Se questa beniamina dei fan di Sturm der Liebe è sparita all’improvviso senza nemmeno una scena d’addio, però, c’è una spiegazione…

Ecco dunque cos’è realmente accaduto!

Tempesta d’amore: Ecco perché Natascha è stata esclusa dalla soap

Come in molti hanno intuito, l’improvvisa partenza di Natascha non rientrava affatto nei piani, tanto da interrompere in modo innaturale il bellissimo arco narrativo che la vedeva protagonista insieme a Michael. La decisione di far uscire il personaggio, infatti, è stata presa dall’attrice stessa durante il primo periodo di emergenza legato al Covid.

Come forse ricorderete, a causa della pandemia gli studi di Tempesta d’amore rimasero chiusi per alcune settimane, fermando così la registrazione di nuove puntate. Come rivelato da lei stessa, Melanie Wiegmann trascorse quelle “vacanze forzate” a Malta insieme al compagno Carl Carlton ed è stato allora che si è resa conto di voler mettere da parte (almeno temporaneamente) la carriera per poter dedicare più tempo agli affetti.

Ecco dunque spiegato perché il personaggio di Natascha non è più comparso dopo la puntata 3389, l’ultima girata prima della pausa forzata della produzione di Sturm der Liebe.

Tempesta d’amore, Natascha: intervista a Melanie Wiegmann

Chiudiamo con un estratto dell‘intervista rilasciata da Melanie Wiegmann alla produzione di Tempesta d’amore poco dopo l’ufficializzazione della sua uscita di scena:

Trovo che il Coronavirus abbia cambiato il modo di pensare al futuro. Sono molto grata di essere in salute e spero che le cose non cambino. In questo momento voglio godermi il tempo con il mio compagno di vita, la sua famiglia e la mia, e le persone a cui tengo. Ora ho finalmente il tempo per farlo. La recitazione è sempre stata una parte importante della mia vita e lo rimarrà.

Insomma, per ora l’addio di Natascha Schweitzer a Tempesta d’amore sembrerebbe definitivo. Come la soap ci ha insegnato nel corso degli anni, però, non è mai detta l’ultima parola!

