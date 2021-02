Hildegard e Rosalie, Tempesta d'amore © ARD/Christof Arnold

A giocare con il fuoco prima o poi ci si brucia! Lo sa bene Rosalie Engel (Natalie Alison), che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore si troverà ad affrontare le conseguenze delle proprie azioni. E il conto da pagare sarà salatissimo… Ecco dunque cosa ci attende negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: André scopre il segreto di Rosalie

Bella, intelligente e con il vizio di cercare sempre la strada più semplice. Benché non sia più la crudele dark lady che rovinò la vita dei protagonisti della quarta stagione di Tempesta d’amore, Rosalie non ha mai perso il vizio di usare inganni e sotterfugi per raggiungere i propri obiettivi.

Non c’è dunque da stupirsi se, quando la donna si è improvvisamente presentata al Fürstenhof come mental coach, André (Joachim Lätsch) ha subito sospettato che l’amica non abbia costruito questa nuova vita in modo del tutto corretto.

Come sappiamo, infatti, la Engel è riuscita a finanziare la propria attività circuendo tre uomini anziani e facoltosi con false promesse. Una verità scottante che la donna è disposta a tutto pur di tenere nascosta. Purtroppo, però, i suoi sforzi risulteranno vani…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Rosalie perde i suoi finanziatori

Dopo essersi piegata ai ricatti di André pur di evitare che quest’ultimo la smascherasse, Rosalie ha deciso di confessare tutto a Michael (Erich Altenkopf), riuscendo così a mettere fine alle pretese dello chef.

Proprio quando il problema sembrava definitivamente archiviato, però, accadrà qualcosa di totalmente inaspettato…

In occasione del seminario organizzato da Rosalie al Fürstenhof, all’hotel a cinque stelle si presenteranno infatti i tre finanziatori della donna! Inutile dire che la Engel non potrà permettere che i suoi generosi sponsor si incontrino, scoprendo dunque l’inganno. Ma come fare?

Tempesta d’amore: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Nella speranza di non venire smascherata, la donna lascerà il Fürstenhof di nascosto, rifugiandosi da André e Michael. Ciò non impedirà però ai tre anziani di fare la reciproca conoscenza: complice il comune hobby per la pesca, i tre magnati diventeranno infatti amici. E non ci vorrà molto prima che capiscano di essere stati presi in giro dalla bella Rosalie.

Il risultato? La Engel si ritroverà non solo senza finanziatori, ma anche con un debito enorme da saldare: i tre, infatti, rivorranno indietro i loro soldi! Come farà la donna a cavarsela questa volta? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Tempesta d’amore, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni!

Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni tedesche ed italiane di Tempesta d’amore SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.