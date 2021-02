Franzi e Steffen, Tempesta d'amore © ARD/Christof Arnold

A Tempesta d’amore è entrato in scena come il più perfetto dei principi azzurri: bello, intelligente, onesto e, soprattutto, innamoratissimo. La gelosia, però, lo sta da tempo portando su una strada molto pericolosa.

Dopo aver fatto ricorso a mezzi a dir poco discutibili per liberarsi del suo rivale in amore, nelle prossime puntate italiane Steffen Baumgartner (Christopher Reinhardt) non esiterà a minacciare la sua stessa fidanzata nella speranza di legarla a sé. I risultati, però, non saranno quelli sperati… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia!

Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Steffen geloso di Tim

Innamoratosi di Franzi (Léa Wegmann) fin dal loro primo incontro, Steffen ha velocemente capito che per avere speranze con la ragazza deve prima fare in modo che lei dimentichi Tim (Florian Frowein). Un’impresa tutt’altro che semplice…

Nonostante i loro trascorsi, i due protagonisti non sembrano riuscire a stare lontani l’uno dall’altro e poco importa se ufficialmente hanno dei nuovi compagni. Come sappiamo, nemmeno il crudele intrigo di Baumgartner sembra infatti essere riuscito a spezzare il legame tra la Krummbiegl e Saalfeld, né tantomeno la decisione di quest’ultimo di iniziare una storia con Amelie (Julia Gruber).

Sempre più frustrato, Steffen capirà dunque di risolvere il problema alla radice: impedire che Tim e Franzi si vedano. E non ci vorrà molto prima che gli venga l’idea vincente (o almeno così spera lui)…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Steffen vuole che Franzi lasci il Fürstenhof

Ben sapendo che la fidanzata finisce spesso per imbattersi in Tim a causa del suo lavoro al Fürstenhof, Steffen le farà dunque una proposta apparentemente disinteressata: assumerla a tempo pieno nella Spatzl, permettendole così di dedicarsi interamente al loro sidro senza dover svolgere un doppio lavoro. Per accettare, però, la ragazza dovrebbe lasciare il suo impiego in hotel!

Benché allettata dall’idea, Franzi si mostrerà titubante e chiederà al compagno del tempo per riflettere: al Fürstenhof, infatti, non è una semplice cameriera ai piani, ma svolge anche un incarico importante insieme a Robert (Lorenzo Patané) per l’approvvigionamento di ortaggi rari. Per non parlare del fatto che i suoi colleghi rappresentano la sua famiglia e, soprattutto, che non vedrebbe più Tim…

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Steffen minaccia di lasciare Franzi

Già molto confusa, Franzi condividerà le sue incertezze proprio con Tim, che ovviamente la metterà in guardia dal permettere a Steffen di decidere della sua vita. E sarà proprio il dubbio che il fidanzato voglia controllarla a convincere la Krummbiegl a rifiutare la proposta. Peccato solo che Steffen non accetterà un “no”…

Complice la scoperta che la sua amata ha permesso a Tim di ripararle la bicicletta, Baumgartner reagirà infatti malissimo alla decisione di Franzi: non solo si dirà certo che la risposta sarebbe stata diversa se la richiesta fosse venuta da Tim, ma minaccerà addirittura di chiudere la loro relazione!

La Krummbiegl farà un passo indietro di fronte alla prospettiva di perdere il fidanzato? Oppure riuscirà a far ragionare quest’ultimo?

