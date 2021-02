Tim e Amelie si innamorano, Tempesta d'amore © ARD (Screenshot)

Da quando è arrivata a Tempesta d’amore, Amelie Limbach (Julia Gruber) non è più riuscita a pensare ad altro: deve conquistare Tim Saalfeld (Florian Frowein)! Peccato solo che lui abbia il cuore già impegnato da un’altra donna… almeno per ora!

Nelle prossime puntate italiane, infatti, il bel protagonista della sedicesima stagione deciderà di voltare pagina e guarderà per la prima volta Amelie con occhi diversi… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia!

Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Amelie si allea con Steffen

Bello, ricco e affascinante, Tim è l’uomo che ogni donna desidera. C’è però un problema: per lui esiste solo Franzi (Léa Wegmann)! Benché quest’ultima lo abbia da tempo lasciato per iniziare una relazione con Steffen Baumgartner (Christopher Reinhardt), il giovane Saalfeld non riesce infatti a perdere le speranze, convinto (a ragione) che la sua ex non abbia mai smesso di amarlo.

Questo legame apparentemente indissolubile non è ovviamente passato inosservato né ad Amelie né a Steffen, scatenando la loro gelosia. E, se la Limbach se è inizialmente limitata a qualche insinuazione sul conto della “rivale”, Baumgartner è invece velocemente passato alle maniere forti: deve separare Tim e Franzi una volta per tutte!

È stato così che il ragazzo ha ordito un perfido intrigo con lo scopo di incolpare il giovane Saalfeld del boicottaggio di un’importantissima degustazione di sidro della Spatzl. Come spesso accade, però, non tutto è andato secondo i piani…

Amelie ha infatti sorpreso Steffen in flagrante, trovandosi così di fronte ad una scelta: denunciare quanto scoperto permettendo un riavvicinamento tra Tim e Franzi oppure diventare complice di Baumgartner nella speranza di potersi avvicinare a Tim?

E, purtroppo, la gelosia ha avuto il sopravvento…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Tim inizia una storia con Amelie

Benché combattuta, Amelie si è dunque prestata al gioco di Steffen, facendo credere a Franzi che Tim l’abbia implorata di fornirgli un alibi falso (quando fu in realtà lei a convincerlo). A quel punto la Krummbiegl non ha più avuto dubbi sulla colpevolezza di Saalfeld, che – da lato suo – è rimasto profondamente ferito dalla sua mancanza di fiducia.

Insomma, per Steffen e Amelie si tratterà di un successo su tutta la linea! Mentre Franzi si concentrerà sul lavoro per superare la delusione, Tim troverà invece sostegno (tutt’altro che disinteressato) in Amelie, in cui inizierà pian piano a vedere più che una semplice collega.

Saalfeld e la Limbach inizieranno così a trascorrere sempre più tempo insieme, fino a che – durante una serata a casa della ragazza – Tim vedrà improvvisamente quest’ultima con occhi diversi. Il risultato? Tra i due scatterà il bacio… il tutto davanti agli occhi di una sconvolta Franzi!

Ebbene, non si tratterà di un fuoco di paglia. Poco dopo, Tim inviterà infatti Amelie ad una serata romantica e a quel punto la Limbach si troverà di fronte ad un terribile dilemma: costruire una relazione su una bugia oppure confessare tutto, rischiando però di perdere l’uomo che ama?

