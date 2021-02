VELASCO / Una vita

Nelle prossime settimane di Una Vita, i telespettatori italiani della telenovela conosceranno il “misterioso” avvocato Javier Velasco (Alejandro Carro), un uomo che col trascorrere degli episodi diventerà uno degli alleati più fedeli della dark lady Genoveva Salmeron (Clara Garrido). Un personaggio che, inizialmente, apparirà piuttosto defilato, ma che poi terrà banco per diversi mesi. Vediamo quindi insieme in che maniera verrà introdotto nelle storyline…

Una Vita, trame: Ursula propone un patto ad Andrade

Come abbiamo già avuto modo di segnalare nei nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni, l’ingresso di Velasco avverrà nel momento in cui Ursula Dicenta (Montse Alcoverro) cercherà di estorcere delle informazioni su Santiago Becerra (Aleix Melé) a Cesar Andrade (Alvaro Baguena), il criminale che mesi prima ha rapito Marcia Sampaio (Trisha Fernandez).

Tuttavia, Andrade non vorrà dare una risposta all’ex istitutrice perché vorrà che rispetti prima ciò che gli ha promesso, ovvero uccidere Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo), il testimone chiave del processo a suo carico che si svolgerà a breve (lo stesso dove è accusato di traffico illegale di donne).

Tale dialogo tra Cesar e Ursula entrerà nel giro di poche ore a conoscenza di Genoveva, che verrà informata della questione proprio dall’avvocato Velasco. Dallo scambio di parole emergerà inoltre per quale motivo la Salmeron conosce il legale…

Una Vita, spoiler: ecco chi è Javier Velasco

Eh sì: dai discorsi tra i due, sarà chiaro che Velasco è l’avvocato dello stesso Andrade. Come se non bastasse, verrà chiarito da Genoveva che l’uomo è stato al servizio del banchiere Alfredo Bryce (Eleazar Ortis) fino alla sua morte, gestendo ovviamente i suoi giri illegali. Fatto sta che Javier dimostrerà di non avere alcuno scrupolo e sottolineerà alla Salmeron di averle rivelato dell’incontro tra la Dicenta e Cesar poiché è lei la persona che lo paga maggiormente e, dunque, quella che merita più rispetto e considerazione.

Dopo questa “ammissione”, Velasco si dirà quindi disposto a parlare anche con Andrade, al fine di cercare di capire se Ursula gli abbia proposto qualcosa nei pochi minuti in cui hanno chiacchierato. Un risvolto che, almeno in un primo momento, sembrerà ritorcersi contro Genoveva…

Una Vita, news: Andrade confessa a Velasco che Genoveva è innamorata di Felipe!

Nel corso di un confronto con il suo assistito, Velasco arriverà infatti a chiedere ad Andrade se sia legato sentimentalmente a Genoveva. Pur lasciando intendere di aver fatto un pensierino sulla donna per via della sua bellezza, Cesar negherà di avere mai intrecciato una relazione con lei, ma finirà per svelare al legale che la cattivona è in realtà innamorata di Felipe, il testimone chiave del processo… ossia il nemico che entrambi sperano di abbattere.

Una vita: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

A Javier si presenterà quindi di fronte un vero e proprio conflitto di interessi, dato che la Salmeron avrà promesso di aiutarlo a far scagionare Andrade, che dal canto suo minaccerà di parlare ai danni della dark lady qualora non dovesse essere assolto.

La trama, insomma, non farà altro che complicarsi e le “mosse” di Velasco per sopravvivere in quella rete fitta di intrighi e sotterfugi non si faranno attendere… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Il segreto, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni! Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni italiane e spagnole de Il segreto SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.