Nonostante il suo arresto, i telespettatori di Una Vita rivedranno presto il trafficante di donne Cesar Andrade (Alvaro Baguena). Nelle prossime puntate italiane della telenovela, Ursula Dicenta (Montse Alcoverro) si metterà infatti in contatto con l’uomo per proporgli uno strano accordo che avrà a che vedere con Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo). Spieghiamo quindi meglio come si svilupperà questa storyline…

Una Vita, news: Genoveva “smaschera” Ursula con i vicini

Le anticipazioni indicano che tutto partirà quando Genoveva, pur di liberarsi della vecchia istitutrice, farà sapere ad Agustina (Pilar Barrera) che è stata Ursula ad assumere il falso dottor Maduro affinché le facesse credere di essere prossima alla morte e spingerla così al suicidio. A quel punto, la domestica racconterà la verità ai vicini di calle Acacias, che si ribelleranno contro la cattiveria della Dicenta e, dopo averla affrontata nel bel mezzo del rione, le intimeranno di andarsene.

La Salmeron si rallegrerà quindi del suo successo (poiché Ursula non avrà modo di dimostrare che anche lei era coinvolta nel piano ai danni di Agustina) e si avvicinerà sempre di più a Felipe, tant’è che gli confiderà che, per via della loro relazione, potrebbe addirittura essere rimasta incinta.

Una notizia, questa, che ovviamente l’Alvarez Hermoso non accoglierà nel migliore dei modi poiché ancora innamorato di Marcia Sampaio (Trisha Fernandez), quest’ultima apparentemente felice al fianco del marito Santiago Becerra (Aleix Melé).

In questo intricato scenario, la Dicenta comincerà dunque a tessere un nuovo intrigo…

Una Vita, spoiler: Ursula propone un patto ad Andrade

Eh sì: a sorpresa, Ursula otterrà infatti il permesso per far visita a Cesar Andrade, rinchiuso in carcere dopo essere stato arrestato con l’accusa di traffico illegale di donne, lo stesso smascherato poco tempo fa da Felipe con l’aiuto di Mauro San Emeterio (Gonzalo Trujillo). All’uomo, la Dicenta sottolineerà di avere bisogno di informazioni sul misterioso Santiago Becerra e in cambio gli prometterà la testa di Felipe, in procinto di testimoniare contro di lui al processo a suo carico.

Da un lato Ursula si dirà disposta ad uccidere l’Alvarez Hermoso per fare un torto alla Sampaio (anche se sarà chiaro quanto in realtà voglia colpire Genoveva), dall’altro Andrade non accetterà di parlare finché l’avvocato non sarà “sistemato” e sottolineerà alla Dicenta di avere fuori ancora alcuni uomini che potrebbero fargliela pagare qualora non rispettasse il patto sancito.

Insomma, Ursula dovrà sporcarsi le mani per entrare in possesso di informazioni utili su Santiago.

Una Vita, trame: Alejandro Carro sarà l’avvocato Javier Velasco

Occhio dunque ad un nuovo ingresso che, almeno nei primi tempi, sembrerà secondario. Vi anticipiamo infatti che Genoveva scoprirà che Ursula ha parlato con Andrade grazie all’avvocato Javier Velasco (Alejandro Carro), un uomo con cui la dark lady sarà visibilmente in confidenza. L’alleanza tra i due creerà diversi problemi, nelle puntate a venire, proprio a Felipe, ma non solo… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

