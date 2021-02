CAMINO e FELICIA / Una vita

A Una vita, le lezioni al fianco di Maite Zaldua (Ylenia Baglietto) cominceranno a creare una sorta di ribellione in Camino Pasamar (Aria Bedmar) all’autorità della madre Felicia (Susana Soleto). La giovane sentirà infatti di avere una propria opinione su alcuni argomenti “scottanti” del periodo e comincerà a portarli alla luce, cosa che indisporrà parecchio la ristoratrice. Tra le due cominceranno dunque diversi conflitti…

Una Vita, news: Maite arriva ad Acacias

Le anticipazioni segnalano che la storyline inizierà quando arriverà ad Acacias la pittrice “francese” Maite, nipote di Armando Caballero (Antonio Lozano), ovvero il nuovo marito di Susana Seler (Amparo Fernandez). La Zaldua conquisterà fin da subito le simpatie dei residenti del quartiere, tant’è che Liberto (Jorge Pobes) si offrirà volontario per affittarle a basso prezzo un appartamento dove stabilirsi e impartire lezioni di pittura agli eventuali allievi spagnoli che troverà.

Proprio per tale motivo, Maite resterà affascinata dai disegni di Camino, tant’è che le proporrà di prendere lezioni da lei. Un’idea che ovviamente manderà su tutte le furie Felicia, convinta del fatto che la figlia debba dedicarsi solo ed esclusivamente agli affari legati al Nuovo Secolo XX. Tuttavia, la Zaldua riuscirà a mediare con la ristoratrice, offrendo a Camino delle lezioni gratuite e soprattutto un periodo di prova che Felicia potrà decidere in qualsiasi momento di sospendere.

Una Vita, trame: Maite e le idee progressiste

Non passerà quindi tanto tempo prima che Maite, durante una delle sue lezioni, esprima a Camino il suo punto di vista sul ruolo della donna nella società, sottolineando che sta finalmente per arrivare il loro momento di essere libere e, soprattutto, di ambire alle cariche importanti di cui hanno sempre beneficiato gli uomini.

Si tratta insomma di un pensiero decisamente progressista, che però farà breccia nel cuore della Pasamar, la quale inizierà appunto a capire che deve lottare se vuole davvero fare della sua vita quello che desidera.

Inevitabilmente, questo modo di vedere le cose entrerà presto in rotta di collisione con quello di Felicia: quest’ultima, nel bel mezzo di un litigio, preciserà a Camino che le lezioni di pittura sono solo un diversivo che non devono in alcun modo distoglierla da ciò che una signorina della sua età è solita ricercare, ossia un marito con cui costruire una famiglia!

Partendo da questi presupposti, il terreno di scontro tra le due parenti si farà sempre più acceso…

Una Vita, spoiler: Camino si ribella all’autorità di Felicia!

Eh sì: vi anticipiamo che, in un’occasione, Camino ribadirà alla madre che nessuno può imporle in che modo scegliere di vivere e si dirà del tutto disinteressata a cercare un marito che la mantenga!!!

Tale idea manderà letteralmente in escandescenza Felicia che, oltre a punire la figlia obbligandola a lavare i piatti del ristorante, incaricherà il figlio Emilio (Josè Pastor) di andare in casa di Maite per capire se Camino stia in qualche modo subendo una cattiva influenza da parte della pittrice.

Insomma, la storyline comincerà a prendere il via ma le intromissioni di Felicia non faranno altro che avvicinare ulteriormente Camino a Maite… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

