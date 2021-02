Felipe / Una vita

Nonostante un repentino fidanzamento con Genoveva Salmeron (Clara Garrido), Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) darà prova di non aver rinunciato ad un’ipotetica riappacificazione con Marcia Sampaio (Trisha Fernandez), la donna che ama veramente. Un particolare che emergerà nei prossimi mesi a Una Vita…

Una Vita, news: Felipe si fidanza con Genoveva; ecco perché

Le anticipazioni sulle puntate italiane della telenovela indicano che tutto partirà quando Felipe si rassegnerà al fatto che Marcia ha scelto di dare una chance al matrimonio con il “redivivo” marito Santiago Becerra (Aleix Melé). A quel punto, l’avvocato si lascerà facilmente consolare da Genoveva e, nel giro di poco tempo, farà nuovamente l’amore con lei.

Dato che sarà inconsapevole dell’alleanza che Santiago ha stretto con lei al fine di separarlo per sempre da Marcia, Felipe abbandonerà ogni sua riserva circa un eventuale matrimonio con Genoveva e farà sapere a tutti i vicini che, presto o tardi, la borghese diventerà la sua nuova consorte.

Tale notizia verrà accolta col sorriso dai residenti di Acacias, ma spezzerà il cuore alla Sampaio, ancora profondamente innamorata dell’Alvarez Hermoso nonostante la sua vicinanza, anche intima, al Becerra.

Una Vita, spoiler: Felipe chiede a Marcia una nuova opportunità

Ad ogni modo, i telespettatori dovranno fare attenzione ad un clamoroso colpo di scena: in una giornata come tante altre, Marcia approfitterà infatti di una trasferita lavorativa di Felipe per chiedere ad Agustina (Pilar Barrera) di poter recuperare alcune sue cose. Dopo pochi minuti, la Sampaio si troverà però a dover interagire proprio con il legale, ritornato un attimo nel suo appartamento in cerca di alcuni documenti con cui affrontare una causa legale.

A sorpresa, Felipe rinnoverà così i suoi sentimenti a Marcia e si dirà disposto a piantare in asso Genoveva poiché, in fondo, non ha mai smesso di amarla.

Tuttavia, la brasiliana non se la sentirà di agire in tale maniera, tant’è che ribadirà per l’ennesima volta al suo ex di essere felicemente sposata con Santiago e che per loro non esiste alcuna opportunità di un futuro insieme. Un discorso che, neanche a dirlo, spezzerà il cuore dell’Alvarez Hermoso, che non avrà altra scelta se non quella di tentare di rifarsi una vita al fianco della sua “seconda scelta” Genoveva.

Una Vita, trame: Genoveva “divisa” tra Ursula e Santiago

Ed è proprio alla Salmeron che bisognerà fare attenzione: dopo aver screditato la figura di Ursula (Montse Alcoverro), rendendo partecipi i vicini del fatto che è stata lei con l’inganno a spingere Agustina a tentare di togliersi la vita, Genoveva dovrà fare i conti anche con Santiago, che le chiederà in continuazione ulteriore denaro per mantenere segreto l’accordo che hanno messo su per separare Marcia e Felipe.

Insomma, la dark lady dovrà calcolare bene le sue mosse per non sbagliare, ma non è detto che tutto le riesca al meglio… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

