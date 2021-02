Santiago e Ursula / Una vita

Il rapporto burrascoso tra Ursula Dicenta (Montse Alcoverro) e Genoveva Salmeron (Clara Garrido) che si verrà a creare nelle prossime puntate italiane di Una Vita causerà diverse dinamiche. Ad esempio, l’ex governante cercherà di far passare Santiago Becerra (Aleix Melé), il marito di Marcia Sampaio (Trisha Fernandez), dalla sua parte, ma il suo piano non sembrerà riuscire. Scopriamo insieme perché…

Una Vita, news: Genoveva riesce a screditare Ursula con i vicini di calle Acacias

Se avete seguito i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni sapete già che tutto partirà quando Genoveva “smaschererà” Ursula di fronte ai vicini di calle Acacias, facendo in modo che tutti quanti sappiano che è stata lei a corrompere il dottor Maduro affinché la domestica Agustina (Pilar Barrera) tentasse il suicidio, convinta erroneamente di dover morire a causa di un’inesistente malattia.

Di fronte a questa rivelazione, i residenti del quartiere aggrediranno la Dicenta, che non avrà altra scelta se non quella di scappare, anche se tenterà nuovamente di compromettere la Salmeron mettendosi in contatto con Cristobal Cabrera (Antonio Chamizo), l’assassino di Samuel Alday (Juan Gareda).

Da un lato Genoveva riuscirà a neutralizzare Cabrera, poiché lo farà arrestare con la complicità del fidanzato Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo), dall’altro la Dicenta continuerà a non arrendersi, e si giocherà un’ulteriore carta con Santiago.

Una Vita, spoiler: Ursula propone un’alleanza a Santiago Becerra!

Eh sì: dopo aver tentato invano di giungere ad un accordo con Genoveva, facendole tra l’altro sapere di essere in grado di dimostrare che si è accordata con Santiago per separare Felipe da Marcia, Ursula penserà di rivolgersi al Becerra e gli racconterà di aver sorpreso la Salmeron a parlare di lui con Cristobal Cabrera (Alvaro Baguena) nei giorni in cui quest’ultimo aveva rapito la Sampaio su sua espressa richiesta.

Di primo acchito, Santiago tenderà a sottovalutare il discorso della Dicenta, motivo per cui le dirà che non deve intromettersi per nessun motivo nelle sue faccende, ma poi darà l’impressione di essere visibilmente spaventato. Anche perché, proprio in quei giorni, avrà avuto delle piccole incomprensioni con Marcia.

Una Vita, trame: Cesareo parla a Marcia dei problemi di gioco di Santiago e…

In questo senso, è infatti bene specificare che Cesareo (Cesar Vea) scoprirà che Santiago si sta recando in alcune bische per prendere parte a delle giocate totalmente illegali. Visto che verrà minacciato dal forestiero, il vigilante manterrà il silenzio ma, su espressa richiesta, alla fine vuoterà il sacco e racconterà a Marcia la verità. La Sampaio rovisterà dunque tra le cose del Becerra e apprenderà con sgomento che nasconde una grossa quantità di denaro.

Tuttavia, Santiago si accorgerà delle mosse della moglie grazie ad un foglietto che cadrà per terra e giocherà d’anticipo, confessandole – prima di ricevere delle domande in tal senso – di aver ripreso a giocare per racimolare i contanti che saranno loro utili per rifarsi una vita lontani da Acacias.

Una “bugia” in piena regola che la Sampaio si berrà… ma per quanto dureranno i sotterfugi di Santiago? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

