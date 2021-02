Pamela Barretta / Uomini e donne

Martedì 26 gennaio si è tenuta una nuova registrazione di Uomini e Donne, che abbiamo iniziato a vedere oggi (4 febbraio) e che continueremo a guardare pure nei prossimi giorni. Cominciamo da ciò che è stato trasmesso in data odierna. Prima di mostrarci nella fattispecie quello che è successo a Gemma Galgani, Maria De Filippi saluta la dama Pamela Barretta, che, dopo le delusioni sentimentali prima con Stefano e poi con Enzo, ha fatto il proprio ritorno in trasmissione, sperando di trovare il compagno della sua vita.

Si ritorna quindi a Gemma, facendo vedere un riassunto delle puntate precedenti. Dopo il filmato la donna entra in studio, continuando a ribadire che secondo lei il motivo per il quale il primo Maurizio si sia allontanato è da rintracciare ad alcune imposizioni esterne (legate alla differenza d’età) ed è proprio per questo che si dice disposta a continuare la conoscenza, perché è certa che l’uomo provi ancora qualcosa per lei. Il suo ex corteggiatore però, nonostante le parole della Galgani, continua a ribadire di aver chiuso la frequentazione perché sentiva di farlo e che quindi non c’è mai stata alcuna interferenza.

Da un Maurizio si passa ad un altro, ovvero al poeta. Gemma dice che le sue poesie sono state molto emozionanti, però dichiara che si sono sentiti molto poco, giusto qualche messaggio sparso, quindi si è resa conto che al momento c’è solo una semplice simpatia e per questo vuole prendersi un po’ di tempo per valutare dettagliatamente la situazione.

È il turno del terzo Maurizio, il signore che era uscito anche con la dama Maria; la Galgani afferma di aver organizzato un’uscita a cena per incontrarlo, ma lui le ha risposto che proprio in quella circostanza doveva uscire con Maria. Ed è per questo che Gemma è sicura che l’uomo sia più interessato alla rivale che a lei.

Maurizio le risponde che la sua idea è del tutto sbagliata perché si tratta in definitiva semplicemente di modi diversi di rapportarsi: se con Gemma sente di avere un atteggiamento più pacato, con Maria invece ha un modo di rapportarsi decisamente più frenetico, ma questo non vuol dire che abbia una preferenza. Quindi, in conclusione, Maurizio uscirà la sera stessa della registrazione con Maria e la sera successiva con Gemma.

Si passa poi al cavaliere Giancarlo che vuole chiarire la sua posizione con la dama Aurora Tropea, la quale però nella registrazione in questione non era presente in studio. Giancarlo, dopo quello che è successo nella puntata andata in onda ieri (di cui vi abbiamo parlato su queste pagine) si scusa sia con Aurora che con la madre di lei, soprattutto per gli eventi legati ai filmati un po’ particolari di cui si è parlato.

Nell'ultima parte della puntata vediamo l'ingresso dei due tronisti: Davide Donadei e Sophie Codegoni. Ma prima di parlare dei due ragazzi, a centro studio si accomoda Maurizio, l'ex di Gemma, perché una signora ha contattato la redazione con l'intenzione di conoscerlo. Per il momento sappiamo solo che si chiama Rita, il resto lo scopriremo nella puntata che andrà in onda domani alle 14.45 su Canale 5.