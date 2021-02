DAVIDE DONADEI / Uomini e donne

Ultima puntata della settimana per Uomini e Donne; oggi (5 febbraio) continuiamo con la visione della registrazione del 26 gennaio. Si parte da dove ci eravamo lasciati ieri, ovvero con la presentazione di una signora (di nome Rita) venuta per conoscere il cavaliere Maurizio, ex conoscenza di Gemma. Siciliana, si occupa di turismo, Rita ha 54 anni e dice di essere rimasta attratta dalla pacatezza e dall’educazione dell’uomo. Nonostante le belle parole espresse, Maurizio decide di non farla rimanere perché non gli ha suscitato quella curiosità in più.

A centro studio, poi, è il momento di Gero: l’uomo ha di fronte la dama Claudia, la quale dichiara di essere uscita con lui ma allo stesso tempo ha riscontrato scarso interesse, visto che Gero non ha mai avuto l’iniziativa di chiamarla. A quanto pare la stessa cosa sarebbe successa anche con Carmen, un’altra dama del parterre. Inoltre, si fanno accomodare altre donne che hanno scritto per conoscerlo. Dopo una breve presentazione di ciascuna, Gero decide di tenerne due (Maddalena e Licia) per iniziare una conoscenza. Come andrà? Sicuramente lo sapremo nelle prossime puntate.

Per quanto riguarda il trono classico, è il momento del tronista Davide Donadei; come sappiamo la sua scelta è già stata registrata (ve ne abbiamo parlato anche su queste pagine), però raccontiamo lo stesso cosa è successo nella messa in onda di oggi. Intanto il tronista dichiara che la prossima settimana farà la sua scelta e poi ci viene mostrata la giornata intera che ha trascorso con Chiara, dato che nella scorsa puntata aveva fatto lo stesso con Beatrice.

Anche stavolta l’esterna è stata suddivisa in tre parti: nella prima lei lo porta nel proprio paese di origine, nella seconda regala a Davide un album con tutte le loro foto più belle e nella terza mostra al tronista uno striscione con su scritto “promettimi di amarti”.

Tornati in studio, sia la corteggiatrice e sia il tronista si dicono molto emozionati, stessa emozione – ma di natura diversa – prova Beatrice, la quale si dice certa di non essere la scelta. Davide allo stesso tempo ammette di essersi affezionato tantissimo alle due ragazze, si dice anche fortunato perché ha trovato due corteggiatrici molto educate, belle e rispettose, insomma due brave ragazze.

Si passa poi agli over Claudio e Sabina. Entrambi dichiarano che tra loro le cose vanno bene e che si stanno conoscendo da circa un mese e mezzo, anche se lui ammette di non sentirsi emotivamente coinvolto da Sabina. Cosa che invece non prova la donna, la quale avverte un sentimento in più rispetto all’uomo, a tal punto che si dice disposta ad uscire anche dal programma con lui.

Gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari rimangono stupiti dal fatto che Sabina voglia ancora continuare a conoscerlo, visto e considerato che Claudio non prova dei sentimenti. Sabina risponde che vuole solo concedersi ancora un altro po’ di tempo per capire sino in fondo come la situazione possa evolversi.

D’altro canto, Claudio sostiene che magari alcuni sentimenti possono scattare anche con il tempo, non è detto che tutto possa essere chiaro sin dall’inizio. Ed è così che termina la puntata di oggi: Uomini e Donne ci aspetta la prossima settimana con nuove appassionanti vicende, che ripartono quindi da lunedì 8 febbraio alle 14.45 su Canale 5. Per restare aggiornati sull’argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.