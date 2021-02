Uomini e donne: GEMMA e NICOLA oggi, stima e affetto ci sono ancora!

Nicola / Uomini e donne

Gemma Galgani è senza dubbio la dama più famosa e chiacchierata di Uomini e Donne, presente nel salotto di Maria De Filippi ininterrottamente dal 2010. Una partecipazione stabile e duratura nel programma di Canale 5, che l’ha incoronata regina del pomeriggio di Mediaset.

Gemma negli scorsi mesi è stata protagonista di un intrigante love story che ha visto protagonista il giovane e affascinante ufficiale della Marina Militare Nicola Vivarelli, conosciuto anche con lo pseudonimo di Sirius. Il ragazzo durante il lockdown dello scorso inverno ha corteggiato la Galgani con l’ausilio di parole dolci e poesie, riuscendo a entrare in breve tempo nel cuore della signora piemontese.

Ora, sulle colonne di Uomini e Donne Magazine, il corteggiatore fortemarmino ha raccontato di sentire il bisogno di avere una donna al proprio fianco e magari un figlio. Un pensiero anche riguardo alla sua “vecchia fiamma” conosciuta in trasmissione (e che ha detto di voler rivedere al rientro):

A Gemma certo che ci penso. È stato un percorso che non dimenticherò.

Non è solo il Vivarelli, comunque, a finire questa settimana sulle pagine di un rotocalco. Gemma Galgani è stata infatti intervistata dal settimanale TV – Sorrisi e Canzoni, a cui ha raccontato alcuni aneddoti sulla sua storia con Nicola. La dama torinese ha affermato che tra lei e il giovane l’ufficiale non c’è mai stato assolutamente nulla di concreto ma che allo stesso tempo è riuscita a ritrovare una “dimensione d’affetto” immediatamente prima del suo imbarco, avvenuto a seguito della fine della prima ondata di coronavirus. La Galgani ha altresì affermato:

Il nostro ultimo ballo ci ha riconciliato. […] I suoi valori mi hanno conquistato.

A fine intervista spazio anche a un giudizio sul trono di Davide, che in queste puntate si avvia alla sua naturale conclusione. Gemma ha parlato così del Donadei:

Davide nel tempo ha dimostrato un attaccamento alla famiglia prezioso. […] È un uomo dolce, dall’animo puro, come le sue corteggiatrici.

Tanta stima per il tronista, così come per gli altri protagonisti di Uomini e Donne, che da ormai più di dieci anni è diventata la seconda casa della nostra Gemma Galgani. Per restare aggiornati sull’argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

