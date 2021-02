Uomini e donne

Oggi, lunedì 8 febbraio 2021, è iniziata una nuova settimana con Uomini e Donne in compagnia di dame, cavalieri, tronisti e corteggiatori, e di preciso abbiamo assistito alla conclusione della registrazione del 26 gennaio. Andiamo a vedere insieme cosa è successo.

Partiamo con le dinamiche legate agli over. Al centro della scena troviamo i cavalieri Armando Incarnato e Carlo, con la dama Nicole. Nella puntata andata in onda la scorsa settimana, la donna aveva espresso una lieve preferenza verso Carlo, perché con Armando sussistevano diversi problemi, il primo tra tutti legato all’età (lei è più grande di lui) e questo aveva suscitato nell’Incarnato molte polemiche.

Per questo oggi a centro studio troviamo soltanto Carlo e Nicole, i quali dichiarano di aver avuto una discussione circa i loro rispettivi lavori, soprattutto da parte di Carlo che lavora a Miami. Infatti Nicole è preoccupata, perché ammette di aver bisogno di un uomo che possa stare sempre al suo fianco. D’altro canto, l’uomo afferma che, se tra due persone c’è amore, la distanza non conta.

Interviene Armando Incarnato dicendo di non riuscire a capire come mai, essendoci stato un bacio con Nicole, la donna non intenda dirlo; inoltre è convinto che lei non voglia avvicinarsi a lui perché lo vede come “personaggio”. Carlo arrivati a questo punto dichiara di non sapere di questo bacio tra Nicole ed Armando e la dama riconosce una differenza sostanziale tra le due conoscenze: Armando è un uomo molto più focoso, mentre Carlo decisamente più pacato.

L’Incarnato quindi è sempre più certo che la donna voglia sminuire ciò che c’è stato tra di loro, ma Nicole fa capire che la sua conoscenza con Armando è diversa rispetto a quella che percepisce lui, anche perché a quanto pare ci sarebbe stato un bacio anche con Carlo. Armando continua ad esprimersi con parecchia rabbia, perché è sicuro che la donna voglia lui e non Carlo. Nicole cerca di far capire che c’è stata una certa complicità all’inizio con Armando, ma poi si è resa conto che non erano compatibili caratterialmente, visti i numerosi atteggiamenti che l’uomo ha mostrato nel corso degli anni.

A quel punto la conduttrice Maria De Filippi legge un messaggio che Nicole ha mandato ad una ragazza della redazione, nel quale ammette sì le carniere con Armando, ma anche la sua difficoltà nel relazionarsi con lui dato che ha atteggiamenti aggressivi e gelosi. Arrivati a questo punto, Nicole quindi decide di continuare a conoscere Carlo e non più Armando.

Per quanto invece riguarda il trono classico, a centro studio troviamo Sophie Codegoni. Ricordiamo che la scorsa volta la ragazza era uscita dietro le quinte pochi minuti prima della fine della puntata, perché il suo corteggiatore Giorgio la stava aspettando per fare un’esterna. Prima di vedere questo momento, Sophie cerca di farsi perdonare da Matteo (l’altro corteggiatore) per averlo lasciato a centro studio da solo.

Vediamo quindi il momento dietro le quinte in cui la ragazza si scusa con il suo corteggiatore per i suoi atteggiamenti aggressivi e poi ammette di nutrire per lui determinati sentimenti.

In seguito è Giorgio che fa il suo ingresso in studio, ammettendo che ha visto nel gesto di Sophie molta sincerità e per questo è tornato. La tronista dal canto suo dichiara di aver pensato maggiormente ad uno tra Matteo e Giorgio, anche se al momento non vuole palesare questa preferenza.

Come andranno a finire le cose? Lo sapremo nelle prossime puntate, Uomini e Donne torna domani alle 14.45 su Canale 5.