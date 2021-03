STEFFY e LIAM di Beautiful / Foto di CBS - JPI Studios

Le prossime puntate italiane di Beautiful continueranno ad essere caratterizzate dai molteplici tranelli di Thomas (Matthew Atkinson), deciso a fare di tutto pur di avere Hope Logan (Annika Noelle) tutta per sé: il giovane Forrester non esiterà neanche a sedurre Zoe Buckingham (Kiara Barnes) pur di cercare di innescare la gelosia della figlia di Brooke (Katherine Kelly Lang). Tuttavia, bisognerà fare particolare attenzione a come Thomas, manipolando la realtà, causerà un pericoloso riavvicinamento tra Liam (Scott Clifton) e Steffy (Jacqueline McInnes Wood).

Beautiful, trame: Thomas provoca Liam che…

Se avete letto i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni sapete che Thomas, ad un certo punto, provocherà Liam chiedendogli per quale motivo, nonostante il ritrovamento della piccola Beth, non abbia ancora chiesto a Hope di sposarlo.

In particolare, il ragazzo porrà l’accento sull’eterna indecisione dello Spencer e, paragonandolo ad un vero e proprio “ping pong umano”, gli dirà che, in fin dei conti, è lui che cerca di tenere legate attorno a sé sia Steffy e sia Hope, non prendendo mai una decisione definitiva tra le due.

Dopo essere stato punto nel vivo, Liam cercherà quindi di correre maldestramente ai ripari, motivo per cui chiederà alla Logan di sposarlo anche se, in cambio, porrà delle scomode condizioni: la ragazza non potrà avere al suo fianco Thomas nel rilancio della Hope For The Future e, come se non bastasse, dovrà lasciar perdere la custodia congiunta di Douglas (Henry Joseph Samiri), rinunciando di fatto ad essere la madre adottiva del bambino.

Tali parole, però, provocheranno un forte litigio nella coppia…

Beautiful, news: Liam si rifugia da Steffy

Eh sì: dato che Hope non vorrà rispettare nessuna delle clausole da lui poste, Liam non troverà altra scelta se non quella di lasciare momentaneamente la baita in cui abita con la “compagna”. Il ragazzo troverà dunque rifugio proprio a casa di Steffy, che al tempo stesso verrà usata dal furbissimo Thomas per raggiungere il suo unico scopo.

In pratica, facendo sfoggio dei suoi soliti mezzi persuasivi, lo stesso Thomas instillerà in Steffy il dubbio che per lei e Liam potrebbe presto esserci una nuova possibilità e farà leva sui sentimenti (mai del tutto sopiti) nutriti dalla sorella per il rampollo Spencer. Questo farà quindi da preludio ad una situazione piuttosto scomoda per Hope…

Beautiful, spoiler: Steffy bacia Liam, ma Hope se ne accorge…

Vi anticipiamo infatti che Hope, informata da mamma Brooke su tutti gli eventi, andrà a casa di Steffy per cercare di risolvere la situazione venutasi a creare con Liam. Peccato però che la Logan si troverà suo malgrado a dover assistere ad un bacio tra lo stesso Liam e Steffy, che ci sarà quando Thomas spingerà la parente a farsi avanti. In seguito alla visione, Hope resterà attonita!

Il tutto avverrà sotto lo sguardo del compiaciuto Thomas, che si nasconderà nei pressi dell’abitazione di Steffy per assistere alla scena. Non resta dunque che aspettare i prossimi sviluppi per sapere come evolverà la storyline… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

