Paragonata ad altre soap opera made in USA, Beautiful è la meno fantascientifica, se teniamo conto che in altri show del genere, come Days Of Our Lives o General Hospital, si possono facilmente trovare nelle trame i “ritorni” di personaggi dalla tomba, sosia, gemelli o, addirittura, escamotage quali maschere che permettono a certi personaggi di assumere l’aspetto di altri, nonché microchip nel cervello che consentono di trasferire la memoria di persone morte in altre. Ripescando soap opera ormai cancellate come Sentieri, inoltre, verrà facile ricordare una storyline addirittura sulla clonazione umana!

Il mondo dei Forrester di rado si è spinto troppo in là e alla fine i casi di morti apparenti si contano sulle dita di una mano, come quelle di Taylor Hayes o Macy Alexander Sharpe. Eppure questi casi sporadici sono bastati a rendere opinione comune che la morte, anche a Beautiful, non sia definitiva, se non altro quando riguarda un personaggio che ha avuto una sua importanza.

Beautiful: LINSEY GODFREY è uscita da Days of our lives, tornerà ad essere Caroline Spencer?

Ebbene, a voler ascoltare alcuni rumor, presto ci potrebbe essere un nuovo caso di “dipartita apparente” da aggiungere alla lista. Occorre precisare che si tratta di voci, messe in giro sui social dai solito “ben informati” senza identità e che sembrano fatte apposta per nutrire le speculazioni che partono dai fan di fronte a certe notizie.

Stavolta, la novità che ha dato via al tutto è stata l’uscita di scena di Linsey Godfrey da Days Of Our Lives, la soap che è stata la sua casa negli ultimi due anni. L’attrice, che in Beautiful ha interpretato Caroline Spencer Jr., aveva ottenuto l’ingaggio proprio mentre i Forrester e gli Spencer piangevano la morte del suo alter ego. Questo aveva reso la prematura scomparsa di Caroline piuttosto definitiva, ma già all’epoca vi avevamo elencato alcuni dettagli che sembravano essere stati messi apposta per non rinunciare a qualche eventuale futuro appiglio per rivedere la questione (sebbene con una certa dose di fantasia).

Beautiful: la morte di CAROLINE avvenne fuori scena…

La morte di Caroline è prima di tutto avvenuta off-screen, lontano dagli occhi dei telespettatori, e tra l’altro Thomas Forrester aveva raccontato di come lui e Douglas non fossero con lei nel momento in cui è stata colta dall’aneurisma che l’ha uccisa. Se non bastasse, Thomas era stato poi così impegnato ad occuparsi del figlio in quella tragica circostanza da aver lasciato che fossero le madri della ragazza, Karen e Danielle, ad occuparsi di tutto.

Le due donne, inoltre, hanno preso il primo volo per New York alla fine del funerale della figlia tenutosi a Los Angeles (peraltro anche questo avvenuto off-screen), lasciando spazio alla veglia privata dei Forrester e degli Spencer a casa di Brooke e Ridge. Ci sarebbe, dunque, ampio margine di manovra per rivelare che Karen e la compagna abbiano in segreto sottoposto la figlia a dei trattamenti sperimentali, nel disperato ultimo tentativo di salvarla, e di aver tenuto tutto segreto per non dare false speranze al piccolo Douglas.

Beautiful, rumors americani: CAROLINE tornerà a “disturbare” THOMAS e HOPE?

Non sarebbe la prima volta, in fondo: Eric e Stephanie Forrester lasciarono credere ai figli che Felicia fosse morta per il cancro, salvo poi averla salvata grazie ad un trapianto di fegato innovativo commissionato nel più rigoroso silenzio.

Il fatto che nelle puntate americane dei prossimi mesi Thomas Forrester e Hope Spencer possano forse avere un’occasione di amore sincero ha diffuso questa suggestione collettiva secondo la quale gli autori potrebbero decidere di cogliere proprio la disponibilità della Godfrey per complicare le cose per la coppia: cosa ne penserebbe la stilista nel vedere una nuova mamma nel cuore del suo bambino?

Beautiful: un ritorno di CAROLINE potrebbe coinvolgere RIDGE?

Thomas ha sempre detto che Caroline aveva pensato a Hope in caso le fosse mai successo qualcosa, conoscendo i sentimenti del ragazzo per la Logan. Tuttavia l’informazione era stata fornita da Thomas insieme ad una lettera da lui stesso falsificata…

Caroline, inoltre, potrebbe rivolere anche il suo ex? Anche se, va detto, per due volte i due si sono trasferiti a New York con l’intento di provare a costruire un rapporto di coppia, salvo poi rivelare che, in entrambe le occasioni, non era scattato niente tra loro.

Dunque una “resurrezione” di Caroline potrebbe prendere anche un’altra piega, in direzione di Ridge: l’uomo era stato suo marito, da cui aveva divorziato non per mancanza d’amore ma per provare a dare a Douglas un padre e una madre che fossero anche una coppia. Ma potrebbe anche essere il vero padre del bambino, nonostante una vasectomia (che può anche non riuscire) e una fertilità ridotta al 20% (diagnosticata, però, da un medico alcolizzato e che provò a ricattarlo). Per quello che ne sappiamo, Douglas venne ritenuto figlio di Thomas sulla base di queste informazioni, senza essere sottoposto ad un vero test di paternità.

Tra le ipotesi che i fan si sono divertiti a lanciare c’è anche quella, perché no, di un personaggio nuovo di zecca. Caroline può essere andata incontro per davvero all’infausto destino già toccato alla sua omonima zia ma, come quest’ultima, potrebbe avere una gemella o quanto meno una sosia. Non sappiamo praticamente niente su come Caroline sia stata concepita, magari grazie ad una inseminazione in vitro: e se un embrione fosse stato venduto, illecitamente, ad un’altra donna? Potrebbe arrivare in scena un’altra ragazza, che condivida con lei abbastanza materiale genetico da giustificare una forte somiglianza fisica…

Queste fantasie sono solo il frutto della classica suggestione che si crea quando un attore del passato della soap torna su piazza? Eppure i rumor vogliono gli autori davvero interessati a richiamare la Godfrey sul set…

L’ultima volta che abbiamo visto fisicamente Caroline, lo ricordiamo, è quando lei aveva fatto visita ad un Bill in coma in ospedale, arrivando quasi a strangolarlo fino alla morte (la ragazza era furiosa per essere stata coinvolta in una finta malattia che le era costata la chance di ricostruire una famiglia per Douglas).

