CAN / Daydreamer

Non sembrerà proprio arrivare il “lieto fine” per Can Divit (Can Yaman) e Sanem Aydin (Demet Ozdemir). A poche puntate dalla conclusione di Daydreamer – Le Ali del Sogno, i due innamorati si allontaneranno infatti ulteriormente, cosa che spingerà il pubblicitario a tentare di fare nuovi passi verso la sua amata. Non tutto però, almeno per il momento, andrà per il verso giusto.

Daydreamer – Le Ali del Sogno, news: Sanem lascia la Fikri Harika

In uno dei nostri recenti post dedicato alle anticipazioni, vi abbiamo già fatto presente che ad un certo punto Sanem non riuscirà a sopportare l’idea che Can l’abbia dimenticata a causa dell’incidente automobilistico di cui più volte vi abbiamo parlato.

In seguito a diversi tentativi, la Aydin sembrerà dunque voler gettare la spugna, poiché si renderà conto del fatto che Can si sta comportando in maniera più “dolce” con lei per via di un senso di colpa che sente nei suoi riguardi.

Per cercare di fargli recuperare la memoria, Sanem regalerà infatti a Can il suo romanzo, lo stesso dove ha scritto per filo e per segno la loro storia d’amore. Appena l’uomo le comunicherà di averlo letto per intero, la fanciulla avrà quindi l’impressione che il suo “fidanzato” si stia aprendo con lei soltanto a causa delle parole e dei ricordi, mai del tutto riaffiorati, che ha riportato nel libro. Ciò la porterà a prendere la sofferta decisione di ritornare nel suo quartiere e a lasciare la Fikri Harika, appena riacquistata grazie ai soldi ottenuti dalla vendita del patentino delle sue creme.

Daydreamer – Le Ali del Sogno, spoiler: Can cerca di riavvicinarsi a Sanem

Tuttavia, nell’istante in cui apprenderà che non intende più lavorare nell’agenzia pubblicitaria, Can sentirà l’esigenza di riavvicinarsi a Sanem e si presenterà nella bottega di Nihat (Berat Yenilmez) e Mevkibe (Ozlem Tokaslan) per avere un ulteriore confronto chiarificatore con lei.

Anche questa mossa si rivelerà però abbastanza controproducente, visto che il Divit non riuscirà a spiegarsi al meglio con le parole e non le dirà una cosa importantissima, ovvero che nonostante la sua amnesia ha compreso di essersi “nuovamente” innamorato di lei!!!

Una dichiarazione che, la sera stessa, Can farà a Mihriban (Sevinc Erbulak), la quale sottolineerà che la sua storia con Sanem non merita di finire in un modo così triste e gli consiglierà impegnarsi fino in fondo e di lottare per averla nuovamente al suo fianco.

Daydreamer – Le Ali del Sogno, trame: Sanem si improvvisa “venditrice ambulante”

Nell’attesa perciò di capire se Can metterà a frutto il saggio consiglio di Mihriban, bisognerà stare attenti anche a quello che farà Sanem. Pur di non pensare al triste epilogo della sua “liaison”, la ragazza si concentrerà infatti sul rilancio della bottega dei genitori e si improvviserà “venditrice ambulante”, organizzando delle vere e proprie consegne a domicilio per i loro clienti. Un’occupazione che la porterà a muoversi per tutta Istanbul in sella ad uno sgangherato scooter.

