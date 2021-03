Can e Aisha / Daydreamer

Non mancherà una “nuova” rivale per Sanem Aydin (Demet Ozdemir) nelle ultimissime puntate di Daydreamer – Le Ali del Sogno. La nostra protagonista si troverà infatti a dover arginare le interferenze di Aisha, una ragazza che sembrerà mettere gli occhi sul suo amato Can Divit (Can Yaman). Scopriamo insieme per quale ragione…

Daydreamer – Le Ali del Sogno, news: l’affare delle creme di Sanem

Se avete letto in precedenza i nostri post dedicati alle anticipazioni, sapete già che Can perderà la memoria in seguito ad un incidente in automobile, motivo per cui non avrà affatto idea di chi sia Sanem e ricorderà addirittura di essere ancora fidanzato con Polen (Kimya Gocke Aytac). A quel punto, Sanem sarà disposta a tutto pur di riavere indietro il suo “amato” e non esiterà a vendere il brevetto delle sue creme al fine di riacquistare il palazzo dove sorgeva la vecchia Fikri Harika.

Da un lato Sanem spererà che Can si riprenda presto dalla sua amnesia e farà sì che Aziz (Ahmet Somers) riassegni al figlio maggiore la gestione dell’azienda (che deteneva nel periodo in cui si sono innamorati), dall’altro si cominceranno a verificare dei problemi quando il nuovo proprietario delle creme incaricherà l’agenzia di curare la campagna pubblicitaria del suo prodotto.

Daydreamer – Le Ali del Sogno, trame: Sanem decide di mettere distanza tra lei e Can

Eh sì: il cliente si appoggerà infatti alla nipote Aisha per curare ogni affare con la Fikri Harika. L’ultima arrivata sembrerà attirare fin da subito la curiosità di Can…

Nello specifico, la ragazza sarà appassionata di sport estremi e ha viaggiato in diverse parti del mondo, ragione per cui avrà diversi punti di contatto con il Divit e stabilirà un legame piuttosto complice con lui.

La situazione, già di per sé incandescente, sembrerà peggiorare ancora quando Sanem inizierà a rendersi conto del fatto che ogni suo sforzo teso a far recuperare a Can la memoria è del tutto vano. In particolare, la Aydin perderà definitivamente la pazienza quando comprenderà che Can si sta comportando con lei in maniera più dolce perché ha letto tutto il suo libro, lo stesso dove era raccontata la loro storia d’amore.

Presa dal dubbio che Can provi dei sensi di colpa nei suoi riguardi per il fatto di essersi dimenticato tutto quanto, Sanem penserà così di mettere una certa distanza tra lei e l’uomo e ricomincerà a lavorare nella bottega di papà Nihat (Berat Yenilmez).

Daydreamer – Le Ali del Sogno: Aisha si fa avanti con Can?

Tutto questo a quali risvolti porterà?

Vi anticipiamo che, nel bel mezzo della nuova crisi, Aisha sembrerà farsi avanti con Can e gli farà sapere che può cercarla per qualsiasi motivo. Fortunatamente, il Divit non darà particolare ascolto alle parole della ragazza, dato che soltanto la sera prima avrà confessato a Mihriban (Sevinc Erbulak) di essere disposto a tutto pur di riavere Sanem al suo fianco.

Ma questo basterà a frenare i piani di Aisha? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.