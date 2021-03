Sanem / Daydreamer

Ultime “scaramucce” tra Can Divit (Can Yaman) e Sanem Aydin (Demet Ozdemir). Nelle puntate finali di Daydreamer – Le Ali del Sogno, i due protagonisti si allontaneranno ulteriormente in attesa del grande epilogo, ma il destino farà sì che si incontrino di continuo. Un ultimo imprevisto avrà a che fare con un incidente in moto, di cui sarà protagonista la “maldestra” Sanem…

Daydreamer – Le Ali del Sogno, news: Sanem lascia nuovamente la Fikri Harika

Come abbiamo già avuto modo di segnalare nelle nostre anticipazioni, Can perderà la memoria in seguito ad un incidente stradale e non avrà alcun ricordo dei suoi ultimi anni di vita, compresi quelli legati a Sanem. Quest’ultima cercherà fin da subito di porre rimedio all’amnesia del suo amato, ma ogni tentativo si rivelerà vano, tant’è che getterà la spugna quando comprenderà che il Divit ha cominciato a comportarsi in maniera più dolce con lei soltanto perché ha letto il suo libro (nel quale ha raccontato tutta la loro storia d’amore).

Stanca di lottare per quella che riterrà una “causa impossibile” da perorare, Sanem lascerà dunque la Fikri Harika, che avrà riacquistato con la vendita del brevetto delle sue creme, e tornerà a lavorare nel negozio di papà Nihat (Berat Yenilmez), motivo per cui si improvviserà “venditrice ambulante” e inizierà a fare delle consegne a domicilio in sella ad uno scooter.

Daydreamer – Le Ali del Sogno, spoiler: l’incidente in moto di Sanem

Sarà proprio per via di questa iniziativa che Sanem avrà un incidente in moto. In un determinato giorno, la Aydin non si accorgerà della presenza di un marciapiede in mezzo alla strada e finirà per cadere rovinosamente a terra. Per un fortuito caso del destino, a soccorrerla ci sarà proprio Can, ma la ragazza preferirà fare finta di non conoscerlo – sottolineando che può averlo dimenticato dopo aver battuto la testa – e farà sì che gli altri presenti lo invitino a lasciarla in pace!

Una scena “surreale” che però rafforzerà i sentimenti del Divit, che nel frattempo avrà capito di essersi nuovamente innamorato di lei, nonostante la sua amnesia duratura. Ad ogni modo, l’uomo dovrà stare attento anche ad un’altra persona…

Daydreamer – Le Ali del Sogno, trame: Aisha sempre più intraprendente con Can

Da un po’ di tempo, nei nostri post, vi stiamo infatti parlando di Aisha, ossia la nipote dell’uomo che acquisterà il brevetto delle creme di Sanem ed incaricherà la Fikri Harika di curare la sua promozione. Al termine degli accordi, la donna deciderà quindi di allestire un party in una prestigiosa villa, ma darà da subito l’impressione di voler attirare l’attenzione di Can.

A quel punto Leyla (Oznur Serceler) cercherà in ogni modo di convincere Sanem a partecipare alla festa, anche se si è licenziata di recente dall'azienda, ma non riuscirà in alcun modo a convincerla. Sarà dunque CeyCey (Anil Celik) a studiare un piano per far sì che la Aydin si presenti ai festeggiamenti, senza esserne consapevole… ma in quale maniera?