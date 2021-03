Selim / Daydreamer le ali del sogno

Non sarà soltanto il riavvicinamento tra Can (Can Yaman) e Sanem (Demet Ozdemir) a vivacizzare le ultimissime puntate di Daydreamer – Le Ali del Sogno; in base a quanto segnalato dalle anticipazioni, sotto i riflettori ci sarà anche Selim, un amico alquanto singolare di Aziz (Ahmet Somers), Huma (Ipek Tenolcay) e Mihriban (Sevinc Erbulak). L’uomo si farà notare fin da subito perché darà l’impressione di essere un truffatore…

Daydreamer – Le Ali del Sogno, news: gli inganni di Selim

Se ci avete seguito in precedenza, sapete che Selim si tratterrà a Istanbul anche dopo il trasferimento di Aziz ad Amsterdam. Oltre a consolare Mihriban, delusa per essere stata abbandonata dal suo grande amore, l’uomo causerà dei problemi nel rilancio della Fikri Harika poiché litigherà in maniera piuttosto accesa con un cliente, dopo essere stato “assunto” per fingersi un regista italiano chiamato Arturo Capello.

In ogni caso, Selim sembrerà dare il peggio di sé durante una cena con Huma. L’ultimo arrivato fingerà infatti di aver dimenticato il portafogli nel suo furgoncino, a detta sua portato dal meccanico, e costringerà la madre di Can ed Emre (Birand Tunca) a pagare un conto salatissimo. Tali stranezze continueranno quando Selim, il giorno successivo, si presenterà da Mihriban per chiederle un prestito.

Daydreamer – Le Ali del Sogno, trame: Melahat riceve un’eredità

In tutta questa confusione, una nuova storyline sembrerà intersecarsi con quella che avrà come “protagonista” Selim. Vi anticipiamo che Melahat (Feri Baycu Güler), la parrucchiera pettegola del quartiere, riceverà una grossa eredità da una sua lontana parente. Questa circostanza la farà letteralmente gioire, tant’è che ne parlerà subito con Mevkibe (Ozlem Tokaslan) e Nihat (Berat Yenilmez), i suoi vicini di casa.

Nel giro di poco tempo, persino Selim entrerà a conoscenza di tale particolare e se ne interesserà non poco: l’uomo approfitterà infatti di una visita improvvisa fatta a Huma per convincerla a portarlo con sé a casa dei genitori di Sanem e Leyla (Oznur Serceler). Neanche a dirlo, la speranza dell’uomo sarà quella di conoscere Melahat…

Daydreamer – Le Ali del Sogno, spoiler: Selim fa la conoscenza di Melahat

Selim riuscirà nel suo intento? Ebbene sì: da Mevkibe e Nihat, fortunatamente per lui, Selim avrà l’occasione di conoscere Melahat e cercherà fin da subito di stringere un legame con lei, comportandosi in maniera “simpatica” e soprattutto stando ben attento a captare ogni discorso riguardante l’eredità che ha ricevuto.

Non resta dunque che aspettare i prossimi episodi della telenovela turca al fine di capire fino a dove si spingerà la new entry. Quel che è certo è che lontano da Istanbul Selim ha una donna che lo aspetta, la stessa alla quale riferirà di essersi procurato i soldi per stare bene per più di un anno… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

