Anche in questa primavera 2021 la fiction rimane la vera roccaforte di Rai 1, che, tra nuove e vecchie storie pronte a tenere compagnia al pubblico, presenta una serie di titoli che chiuderanno una stagione molto fortunata sul fronte degli ascolti.

Il martedì continua l’appuntamento con la serie evento Leonardo, coproduzione internazionale con protagonista l’attore irlandese Aidan Turner nei tormentati panni del geniale artista rinascimentale. Al termine, da martedì 20 aprile, l’ammiraglia Rai trasmetterà in replica una selezione dei migliori episodi de Il commissario Montalbano, la fortunata saga con protagonista il poliziotto nato dalla penna di Andrea Camilleri.

Da giovedì 1°aprile torna Un passo dal cielo, la fiction con protagonista Daniele Liotti che, arrivata alla sesta annata, presenta un serie di novità molto importanti a partire da un nuovo titolo (Un passo dal cielo – I Guardiani) e da una nuova trama nella quale il protagonista non sarà più un forestale ma un civile che deve lottare per proteggere un bosco millenario da un incombente minaccia. Ci sarà anche un significativo cambio di location, che vede la serie spostarsi dal Trentino Alto Adige alle Dolomiti Venete.

Lunedì 5 aprile debutta La Fuggitiva, la nuova fiction thriller con protagonista l’attrice fiorentina Vittoria Puccini, che per quattro puntate vestirà i panni di Arianna, una donna ingiustamente incriminata per la morte del marito e dunque costretta a fuggire per trovare la verità.

Domenica 11 aprile toccherà ad Alessio Boni (pronto a riprendere il ruolo dell’esigente e cupo maestro Luca Marioni) intrattenere il pubblico di Rai 1 con la seconda stagione de La compagnia del cigno: nei sei nuovi episodi (che riprendono la storia dopo due anni dall’emozionante finale della prima stagione), i giovani musicisti della compagnia dovranno affrontare nuove e complesse sfide nel competitivo mondo accademico del conservatorio. Nel cast anche Anna Valle nei panni di Irene, moglie di Marioni.

In arrivo anche Non chiamarmi amore ( ex “La Promessa”), nuova produzione in quattro puntate – in onda da lunedì 3 maggio – con protagonisti Greta Scarano e Simone Liberati nei panni di Anna e Enrico, una ex coppia divisa da un profondo odio. I due dovranno ripercorrere insieme i dodici anni di vita vissuti insieme. Ma nel lontano passato, alle origini della loro storia, si cela un segreto destinato a stravolgere le loro vite. Nel cast anche Claudia Pandolfi.

Giovedì 27 maggio sarà infine la volta di Matti per il calcio, il tv movie con protagonisti Sergio Castellitto, Max Tortora e Antonia Truppo (con la partecipazione di Massimo Ghini) che racconta la storia di un gruppo di pazienti psichiatrici che, insieme al loro singolare psichiatra, trovano nella passione per il calcio e per la maglia azzurra una nuova forma di cura al dolore.